Стало відомо про трагічну загибель володаря ''порно-Оскара''

У Мексиці загинув американський порноактор, володар "порно-Оскара" Білл Бейлі.

Як пише британський Mirror, причиною смерті Бейлі став нещасний випадок.

Фото: instagram.com

Згідно з інформацією, незадовго до інциденту актор та його дівчина приїхали до Мехіко з метою відвідати місцеву виставку. 38-річний порноактор нібито весь день вживав алкоголь, а ввечері перевалився через поручні сходів у готелі і впав з висоти четвертого поверху.

Фото: twitter.com

Агент актора Ренді Квінтана заявив, що Бейлі загинув у результаті нещасного випадку. За його словами, такого ж висновку дійшли працівники посольства США, які вивчили записи камер відеоспостереження і опитали всіх свідків події.

Новини Складено рейтинг найкрасивіших порнозірок світу

З 2009 року Білл Бейлі знявся приблизно у 1,7 тис. порнофільмах. На порталі Pornhub відео з його участю набрали понад 380 мільйонів переглядів. У 2019 році він отримав номінації за найкращу групову сцену і найкращу сцену з трьома виконавцями на премії AVN Awards, яку в порноіндустрії вважають аналогом "Оскара".

Читайте також на OBOZREVATEL, як новозеландська порно-модель і актриса фільмів для дорослих Алісія Аміра за допомогою пластичних операцій перетворила себе на живу ляльку з секс-шопу. Дівчина вже перенесла кілька операцій і не планує зупинятися на досягнутому.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!