Стало відомо про смертельну хворобу Станіслава Говорухіна

Російський режисер Станіслав Говорухін, попередньою причиною смерті якого назвали серцеву недостатність, був хворий невиліковним онкологічним захворюванням.

Про це каналу РЕН-ТВ розповів політик і глава КПРФ Геннадій Зюганов, який знав режисера особисто.

Фото: ria.ru

"На жаль, такі форми раку сьогодні поки не лікуються", - зазначив у своєму коментарі журналістам Зюганов.

Нагадаємо, Станіслав Говорухін помер вранці 14 червня. Днем раніше режисер був екстрено госпіталізований.

Відзначається, що питання про місце похорону Говорухіна на даному етапі залишається відкритим, швидше за все режисера картин "Вертикаль", "Ворошиловський стрілок", "Місце зустрічі змінити не можна" поховають на Новодівичому кладовищі.

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