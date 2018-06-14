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Стало відомо про смертельну хворобу Станіслава Говорухіна

2.2тЧитати новину російською

Російський режисер Станіслав Говорухін, попередньою причиною смерті якого назвали серцеву недостатність, був хворий невиліковним онкологічним захворюванням.

Про це каналу РЕН-ТВ розповів політик і глава КПРФ Геннадій Зюганов, який знав режисера особисто.

Фото: ria.ru

"На жаль, такі форми раку сьогодні поки не лікуються", - зазначив у своєму коментарі журналістам Зюганов.

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Нагадаємо, Станіслав Говорухін помер вранці 14 червня. Днем раніше режисер був екстрено госпіталізований.

Відзначається, що питання про місце похорону Говорухіна на даному етапі залишається відкритим, швидше за все режисера картин "Вертикаль", "Ворошиловський стрілок", "Місце зустрічі змінити не можна" поховають на Новодівичому кладовищі.

Читайте також на OBOZREVATEL, як росЗМІ передчасно "поховали" режисера Станіслава Говорухіна.

Особа
Станіслав Говорухін
Місце
Росія
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Hritsenko Kostyantyn
Hritsenko Kostyantyn
Ещё на одного ублюдка меньше.Зачем нам кацапские новости?
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