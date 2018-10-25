Стало відомо, кому з зірок серіалів платять найбільше

Оприлюднено список найбільш високооплачуваних акторів серіалів. Перші чотири місця зайняли виконавці головних ролей в "Теорії Великого вибуху".

У десятку Forbes також увійшли актори з серіалів "Американська сімейка", "Морська поліція" і "Ходячі мерці". Про це повідомляє Forbes.

Джим Парсонс, який виконує роль вченого Шелдона Купера в серіалі "Теорія великого вибуху", займає перше місце в цьому рейтингу вже четвертий рік поспіль. За рік він заробив 26,5 млн доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, кінокритики вирішили полегшити завдання серіаломанів в пошуках гідних картин і назвали ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів.