Стало відомо, хто із зірок приїде до Кисельова до Криму

Топ-пропагандист Кремля Дмитро Кисельов виступив ініціатором у проведенні фестивалю Rap Koktebel 2019 в анексованому Криму, куди запросили популярних російських зірок.

За даними видання "Відкриті двері", серед відомих реперів у заході братиме участь Гуф (Олексій Долматов), про що розповів журналістам концертний директор музиканта Едгар Кеосаян.

"Нас запросили організатори, заплатили, ми погодилися. Приїдемо – виступимо. Не сам же Дмитро Кисельов цим фестивалем займається. Ніякої політики", – сказав Кеосаян.

Гуф Instagram @ therealguf

Також на фестиваль приїдуть репери Lil Kate і Кравц. За словами менеджера артистів Максима Чилі, вони абсолютно байдужі до того, хто саме організовує концерт.

Lil Kate і Кравц

"Нам все одно, хто цей фестиваль влаштовує, хоч Кисельов, хоч президент України. Ми в Криму вже 5 років виступаємо, і ніяких проблем через це у нас не було", – зазначив він.

А ось популярному реперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) пропозицій виступити в анексованому Криму не надходило. "А якби і надходило, ми б точно відмовилися", – заявила менеджер Євгенія Муродшоева.

Анонс на сайті фестивалю

Чи поїдуть Баста й Тіматі, поки невідомо. Також не покликали до Коктебеля репера Хаскі, про що розповів його менеджер.

Сам же Кисельов не поспішає розсекречувати імена всіх артистів, яких покликав на фестиваль. Пропагандист виправдався, що має вже "негативний досвід" у цьому питанні.

"У нас є негативний досвід, коли ми заздалегідь оголошували склад учасників джазового фестивалю в Коктебелі, і потім наших музикантів став переслідувати Держдепартамент США. Вони отримували листи з рекомендацією не їхати до Криму під загрозою "штрафів" і "покарань". Багато хто потім скасовував поїздку на джазовий фестиваль", – поскаржився Кисельов, уточнивши, що фестиваль відбудеться в кінці серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака потрапило в так званий чорний список.

Однак уже в липні 2017 співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну.

У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень 2017 го. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити в столиці.

20 червня Макс Корж дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо".

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!