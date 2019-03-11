Стали відомі імена номінантів премії "Золота Жар-птиця"

Вже 18 квітня в Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться церемонія нагородження кращих представників українського шоу-бізнесу та незабутнє шоу за участю топових артистів.

Цього року організатори "Золотої Жар-птиці", телеканал М2 і компанія "Таврійські Ігри", відзначать нагородами досягнення виконавців в 11 номінаціях.

За почесне звання "Співачки року" змагатимуться чарівні Андріана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульська і Злата Огневич. За першість у категорії "Співак року" боротимуться Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Pianoбой (Дмитро Шуров), Kishe та Ivan NAVI.

Легендарні "Воплі Відоплясова", які є лідерами за кількістю отриманих статуеток за всю історію "Золотої Жар-птиці", повертаються в гонку! У групи є високі шанси закріпити свій рекорд, так як вона потрапила в три номінації – "Рок-група", "Кліп року" і "Балада року".

Безумовно хітове "Поплакала – и стоп ..." призвело KAZKA також в три номінації, серед яких, власне, – і "Хіт року". Тут суперниками групи стануть зірки Mozgi Entertainment і їх трек "Промінь", а також – співачки NK, Alyosha та Андріана.

Особлива увага прикута до номінації "Народний хіт". Її результати залежать не від рішення професійного журі, а є безпосереднім вибором аудиторії. Голосування за найбільш популярну в народі пісню року відкрито на OBOZREVATEL.

Визначення переможців буде проходити в два етапи. Кожна номінація налічує п'ять артистів, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з 1 березня 2018 по 1 березня 2019 включно.

Далі список номінантів потрапить до експертній раді, який шляхом таємного індивідуального голосування і визначить переможців. На наступний день після проведення національної музичної премії "Золота Жар-птиця" організатори обіцяють опублікувати анкети кожного з експертів, щоб будь-який учасник або глядач зміг порахувати бали і самостійно перевірити результати голосування.

До складу журі входять радіо- і телепродюсери і відомі персони українського шоу-бізнесу: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, Роман Недзельський, Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта, Віталій Климов, Віталій Дроздов, Валерій Сасковець, Олександр Рассказов , Євген Фешак, Роман Давидов, Антон Цеслік, Роман Кальмук, Вадим Лисиця, Андрій Великий, Сергій Кузін, Михайло Некрасов, Андрій Пасічник, Ігор Кондратюк, Євген Філатов, Євген Євтухов.

Повний список номінацій і номінантів національної музичної премії "Золота Жар-птиця" в 2019 році:

СПІВАЧКА РОКУ

Андріана Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульська

Злата Огневич

СПІВАК РОКУ

Олександр Пономарьов

Сергій Бабкін

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

ПОП-ГРУПА

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

РОК ГРУПА

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

ХІТ РОКУ (ПІСНЯ РОКУ)

KAZKA – Плакала

NK – Тримай

Alyosha – Текіла

All stars MOZGI Ent. – Промінь

Андріана – Ой, мамо

КЛИП РОКУ

Оля Цибульська – Сукня біла

Злата Огневич – Долоні

KAZKA – Плакала

Андріана – Ой, мамо

Воплі Відоплясова – Кобіта

БАЛЛАДА РОКУ

Олександр Пономарьов – Неймовірна

Воплі Відоплясова – Дібрівонька

THE HARDKISS – Мелодія

Антитіла – Лови момент

Беz обмеження – Листопад

ПРОРИВ РОКУ

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

НАРОДНИЙ ХІТ

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST "Скажені Весілля"

NK – Тримай

Оля Цибульська – Сукня біла

Андріана – Ой, мамо

Ірина Федишин – Роман

Денс ХІТ (ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ХДС)

DILEMMA – Майлав

KADNAY – Тіло

TARABAROVA – Маніфест

Злата Огневич – Долоні

VALEVSKA – Моє Тіло

інді

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя и Катя

Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця" відбудеться 18 квітня о 18:00 в Національному палаці "Україна". Крім вручення заповітних статуеток, глядачів чекає і гала-концерт; ексклюзивні номери представлять THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов та інші.

Спеціальним гостем вечора стане Тіна Кароль.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!