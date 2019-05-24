Стала відома переможниця шоу "Холостяк-9": всі подробиці фіналу

У фінальному, 12 випуску, головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін обрав для подальшого розвитку стосунків Дашу Квіткову (у кінці матеріалу на вас чекає опитування).

Перед церемонією троянд він розповів, що відчуває почуття до двох фіналісток – Даші та Лілії, але лише одна з них залишиться в його житті. Всі подробиці випуску розповість OBOZREVATEL.

Останні побачення фінального випуску

Першою на останнє побачення пішла Даша, яка задала неприємний тон зустрічі. Вона відразу заявила, що зла на Добриніна через останню церемонію троянд, де герой заявив, що вона намагалася сподобатися його батькам. На думку Даші, Микита шукав підводні камені в її словах. Вона багато разів уявляла, як кричить на героя, але не зважилася це зробити.

Зустріч Микити та Даші Instagram @ holostyakstb

Добринін запросив дівчину в елітний ресторан, де подавали сирі морепродукти. Він намагався розрядити обстановку.

Микита та Даша у ресторані Instagram @ holostyakstb

За столом він запропонував з'ясувати, як розвиватимуться стосунки після проекту. Наприклад: піти в п'ятницю на вечірку або залишитися вдома. Даша вибрала другий варіант, але додала, що це не має значення. Побутові питання вивели дівчину з рівноваги. Вона не знала, що відповісти. Тому після ресторану вона знову підняла тему, що вони говорять різними мовами.

Після ресторану Instagram @ holostyakstb

Микита та Даша перед готелем Instagram @ holostyakstb

Микита та Даша поцілунок Instagram @ holostyakstb

Щоб розрядити атмосферу – Микита її поцілував. Вони виконали бажання з дошки фіналістки –сходили за покупками. Після чого вирушили в затишний номер в готелі, де на ліжку лежали пелюстки троянд.

Герої виконали ще одне завдання: з'їли одну макаронину на двох. Під час розмови Микита запевнив, що в майбутньому не обмежуватиме її з приводу відвертих фотографій в Instagram, якими вона заробляє на життя. Всі завдання на дошці були виконані, тому Добринін запросив Дашу в джакузі, де вони роздяглися, почали пристрасно цілуватися і обніматися.

Микита та Даша в готелі Instagram @ holostyakstb

Микита та Даша голяка в джакузі Instagram @ holostyakstb

Побачення з Лілією

Добринін запропонував помінятися ролями: Лілії взяти його роль – відповідального і ведучого в стосунках, і відправитися на вулкан. Дівчині сподобалася сама ідея, але на моменті відповідальності у неї почався ступор. Вона постійно повторювала: "ну Микита, ну ні". Усвідомивши, що справа не зрушиться з мертвої точки, головний герой запропонував орендувати машину. Але Лілія і тут почала плутатися. Вони увійшли в центр прокату, де дівчина показала, який можна взяти транспорт.

Зустріч Лілії та Микити Instagram @ holostyakstb

Вона мала домовитися з менеджером, але й тут почалися капризи. Більше того, їм потрібна була карта, щоб дістатися до вулкана, а Лілія не хотіла ставити питання, хоча вона володіє англійською мовою.

В результаті Лілія тицьнула менеджеру пальцем на картинку, а розмовляти далі відмовилася. Микиті довелося вести машину. Він намагався розговорити її англійською мовою, але вона принципово відмовлялася це робити, пояснивши, що соромиться. Мотивація так і залишилася незрозумілою для Добриніна. Квіти в подарунок також не принесли спокою.

Лілія вередує в пункті прокату Instagram @ holostyakstb

Лілія та Микита Instagram @ holostyakstb

Квіти не допомогли Instagram @ holostyakstb

Сварка Лілії та Микити у машині Instagram @ holostyakstb

Напругу зняло те, що Микита посадив Лілію за кермо і навчив водити. Після вони піднялися на вулкан, де спостерігали за приголомшливими видами. Побачення закінчилося в номері готелю.

Вид на вулкані Instagram @ holostyakstb

"Ти перша і єдина дівчина, яку я вчив підніматися по скелях, яку я вчив плавати. Ще жодну дівчину я не вчив водити. І я дуже вдячний тобі за те, що ти хороша учениця", – зізнався Добринін.

Милі зізнання завершилися роздяганням, масажем і пристрасним поцілунком.

Лілія вчиться керувати авто Instagram @ holostyakstb

Поцілунок з Лілією Instagram @ holostyakstb

Лілія та Микита у ліжку Instagram @ holostyakstb

Ніжні зізнання Instagram @ holostyakstb

Церемонія і вибір Микити

Після двох побачень Микита і фіналістки згадали всі моменти на проекті, як розвивалися їхні стосунки. Перед церемонією він розповів, що відчуває почуття до двох фіналісток – Даші і Лілії, але лише одна з них залишиться в його житті.

Микита Добринін перед церемонією Instagram @ holostyakstb

Лілія і Даша перед останньою церемонією Instagram @ holostyakstb

На церемонії вручення кільця герой розповів двом дівчатам, що з першої зустрічі у нього перехопило подих від краси.

"Для мене було відкриттям те, як легко ми знаходили теми для розмови", – сказав він Лілії.

"Мені здавалося, що ти намагаєшся здаватися кращою, ніж є насправді. Але я зрозумів, що ти дуже щира і дуже пряма. Іноді, можливо, були претензії на мою адресу, але я на них не в образі", – сказав він Даші.

Добринін зізнався, що не шкодує про час, проведений на проекті. Він нагадав, що в стосунках важливо не просто озвучувати свої претензії, а йти назустріч, діяти, не просто очікувати. Ці слова були присвячені Лілії. З нею довелося розлучитися.

Лілія і Микита (зверху), Даша і Микита (знизу) Instagram @ holostyakstb

"Знаєш, Микито, я вже говорила тобі про це раніше, що я тобі за все вдячна, що я з тобою багато пережила вперше. Ти дійсно чудова людина, всі спогади залишаться у мене в моєму серці на все життя. Мені здається, я тобі буду вдячна завжди. Не знаю, можливо, це звучатиме грубо. Те, що ти вибрав іншу дівчину, не мене, значить, що тобі не потрібні серйозні стосунки", – сказала дівчина біля машини.

Уже після того, як Лілія поїхала, вона заявила, що Добринін злякався, бо не готовий до серйозних стосунків. Вона розплакалася, бо не стала його обраницею.

Микита розлучився з Лілією Instagram @ holostyakstb

Микита повернувся на церемонію, де його чекала щаслива Даша. Він запитав, чи готова вона прийняти кільце і продовжити з ним шлях.

"Я боялася, що буде боляче. Я не боялася того, що буде з нашими стосунками далі. У мене є величезне бажання працювати над собою, над стосунками. Ти для мене важливий. Я готова жертвувати своїм часом, роботою і навіть сном, якщо ти захочеш снідати зі мною о сьомій ранку. Так, я прийму це кільце", – зізналася дівчина.

Микита надів на її палець дорогоцінний подарунок зі словами: "Я закоханий. Просто не віриться", – заявив холостяк, завершивши проект у 2019 році пристрасним поцілунком.

Холостяк-9, фінал. Перемогла Даша Instagram @ holostyakstb

От як виглядає переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова без одягу:

Instagram переможниці "Холостяк-9"

Даша Квіткова Instagram переможниці "Холостяк-9"

Вона перемогла у фіналі Instagram переможниці "Холостяк-9"

Даша Квіткова у купальнику Instagram переможниці "Холостяк-9"

Даша Квіткова без одягу Instagram переможниці "Холостяк-9"

Даша Квіткова гола Instagram переможниці "Холостяк-9"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати, випробовуючи терпіння Добриніна. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

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