"Стає гидко": російська зірка 90-х висловилася про особисте життя Ані Лорак

Відома російська співачка, зірка 90-х Тетяна Буланова висловилася про особисте життя скандальної українки Ані Лорак, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

На думку Буланової, з розриві винен виключно екс-чоловік Лорак, а також відповідальність повинна нести і дівчина, яка зруйнувала сім'ю зірки. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "Експрес Газета".

"Медійним персонам в цьому плані складніше, ніж іншим людям. Ось Ані Лорак, можливо, і пробачила б чоловіка, але його зняли в обнімку з дівчиною. Прогримів медійний скандал, логічним підсумком якого стало розлучення. У цій ситуації виключно чоловік винен", – резюмувала Тетяна.

Ані Лорак і Тетяна Буланова Колаж: Дни.ру

Артистка додала, що Мурат повинен був розуміти, що його зрада стане предметом для обговорення громадськості. При цьому вона зазначила, що чоловікам, які "ходять наліво" варто спочатку подбати про те, щоб про їх "подвиги" ніхто не дізнався, а також навела приклад з особистого життя.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом Viva

"Він повинен був чітко розуміти, чим його пригоди можуть відгукнутися. Так само і в мене з Владом (екс-чоловіком Буланової – Ред.) вийшло. Він познайомився з дівчиною в ресторані, кудись її повів, не думаючи про те, що я медійна особистість. Хочеться тобі погуляти – сто раз подумай, або хоча б зроби так, щоб ніхто тебе не побачив. Коли преса мусолить все це, стає гидко. Але багато чого залишається і на совісті ось цих дівчат з низькою соціальною відповідальністю", – підсумувала Буланова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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