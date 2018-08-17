"Сподіваюся, вистачить розуму": колишній чоловік Лорак висловився про шлюб після зради

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, український продюсер Юрій Фальоса висловив свою думку щодо теперішнього сімейного життя після публічної зради її чоловіка, Мурата Налчаджиоглу.

Так, екс-чоловік зірки розповів, що Лорак зуміє все пробачити зраднику, оскільки досі так і не розірвала шлюб. Одначе він додав, що Кароліні взагалі не варто розвалювати сім'ю через дочку. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Собеседник".

"Я не слідкую за їхніми з Муратом відносинами, це ж їхнє особисте життя. Нехай вони як хочуть, так і живуть. Якщо шлюб продовжує існувати, значить, їх все влаштовує. Я сподіваюся, що Кароліна зможе все пробачити чоловіку, бо у них є спільна дитина", - зазначив Фальоса.

Ані Лорак і Юрій Фальоса joinfo.ua

Також Юрій додав, що щиро сподівається на примирення подружжя, адже у них "має вистачити на це розуму". Попри те, що зараз колишня пара не спілкується, Фальоса розповів, що готовий простягнути Ані руку, коли вона потребуватиме цього.

"Ми з Кароліною так і не змогли один одного пробачити за те, що все так вийшло, я маю на увазі зраду та все інше. На цьому наше спілкування і закінчилося. Але я не виключаю, що всяке може бути надалі. Якщо їй буде важко і вона потребуватиме моєї допомоги - я допоможу. Сподіваюся, у них з Муратом вистачить розуму, щоб розібратися в ситуації, що склалася, і зрозуміти, як далі жити. Тому все у них буде нормально, повірте! " - висловився продюсер.

Зазначимо, Юрій Фальоса був першим коханим чоловіком у житті Лорак. Незважаючи на 18-річну різницю у віці, вони прожили разом 13 років. Їхні стосунки з Кароліною припинилися через роман артистки, який вона завела на стороні. Співачка пішла від Фальоси до відомого футболіста Сергія Реброва. Зараз Юрій та Ані не підтримують жодних контактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу зняли на відео в одному з київських караоке-клубів у компанії темноволосої молодої тусовщиці Яни Бєляєвої. В цей час Лорак брала участь у фестивалі "Жара", що проходив у Баку (Азербайджан). Чоловік популярної української виконавиці сміливо обіймав супутницю і торкався її інтимних зон. В кінці вечора Мурат з коханкою, будучи добряче напідпитку, залишили разом нічний заклад.

Пізніше ЗМІ опублікували деталі про пригоди чоловіка Ані Лорак. Очевидці розповіли, що Налчаджиоглу ніколи не мав власного бізнесу - він отримав все завдяки одруженню з Кароліною. Більше того, він захоплювався наркотиками. Сама ж артистка ніяк не коментує чутки у ЗМІ.