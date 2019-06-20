"Сподіваюся, мені це не вийде боком": зірка "Універа" приголомшила заявою про Україну

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Универ. Новая общага" Настасья Самбурська зробила раптову заяву про Україну.

Так, Самбурська написала на особистій сторінці в Instagram про те, що відчуває біль від того, що між Україною і Росією триває конфлікт.

Настасья Самбурська Cosmopolitan

За словами Самбурської, вона чекає, коли налагодяться комунікація і нормальні відносини між українцями і росіянами, оскільки це — братні народи і країни.

При цьому Настасья уточнила, що її слова в РФ можуть "вийти їй боком".

"Україна, я вас люблю і дуже чекаю, коли налагодяться відносини. Ви наша братська країна і мені боляче від того, що відбувається. Сподіваюся що це мені не вийде боком", — написала актриса.

Пост Настасії Самбурська Instagram @samburskaya

Також вона уточнила, що найбільше хоче приїхати в Одесу, і спогади про українське місто буквально викликають у неї сльози.

"Так хочеться миру і доїхати до Одеси. Аж плачу зараз, клянусь", — підсумувала Самбурська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Самбурська вразила мережу розповіддю про знущання батьків, які їй доводилося терпіти в дитинстві. Артистка відкрито заявила, що абсолютно не любить своїх рідних, і не хоче мати до них жодних почуттів. Також вона практично не спілкується з близькими, які били її в юнацтві.

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