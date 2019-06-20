ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Сподіваюся, мені це не вийде боком": зірка "Універа" приголомшила заявою про Україну

4.9тЧитати матеріал російською

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Универ. Новая общага" Настасья Самбурська зробила раптову заяву про Україну.

Так, Самбурська написала на особистій сторінці в Instagram про те, що відчуває біль від того, що між Україною і Росією триває конфлікт.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Cosmopolitan

За словами Самбурської, вона чекає, коли налагодяться комунікація і нормальні відносини між українцями і росіянами, оскільки це — братні народи і країни.

При цьому Настасья уточнила, що її слова в РФ можуть "вийти їй боком".

Новини
Відома у Росії акторка збанкрутувала: що сталось

"Україна, я вас люблю і дуже чекаю, коли налагодяться відносини. Ви наша братська країна і мені боляче від того, що відбувається. Сподіваюся що це мені не вийде боком", — написала актриса.

Пост Настасії Самбурська

Пост Настасії Самбурська

Instagram @samburskaya

Також вона уточнила, що найбільше хоче приїхати в Одесу, і спогади про українське місто буквально викликають у неї сльози.

"Так хочеться миру і доїхати до Одеси. Аж плачу зараз, клянусь", — підсумувала Самбурська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Самбурська вразила мережу розповіддю про знущання батьків, які їй доводилося терпіти в дитинстві. Артистка відкрито заявила, що абсолютно не любить своїх рідних, і не хоче мати до них жодних почуттів. Також вона практично не спілкується з близькими, які били її в юнацтві.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Настасья Самбурська
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
34
23
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Raider Raider
Raider Raider
Модеры , задрали посты удалять , лучше гриценку зад лижите , или про дятлова историйки печатайте...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Raider Raider
Raider Raider
Мы не братья небыли и не будем
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Raider Raider
Raider Raider
Русня никогда не была , и не будет , для нас братьями.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel