"Спочивай з миром, легендо": гурт "АГОНЬ" випустив ремікс у стилі The Prodigy

Український гурт "АГОНЬ" випустив ремікс на хіт "Я твій наркотик" в стилі The Prodigy після смерті легендарного вокаліста Кіта Флінта.

Як повідомила прес-служба музикантів, вони висловили шану легендарному колективу, відомому своїм фірмовим зухвалим звучанням і провокаційною поведінкою.

"Я познайомився з гуртом The Prodigy випадково. В дитинстві, коли я займався брейк дансом, мій друг дав мені VHS касету, на якій був запис з американського брейк фестивалю. "А в кінці там ще музика", – попередив він. Але там була не музика. Там були The Prodigy!" – розповів учасник "АГОНЬ" Антон Савлепов.

Він зізнався, що на The Prodigy перший час навіть було страшно дивитися, а не робити цього було неможливо.

"Я умовив маму купити мені чорний балахон з логотипом The Prodigy на місцевому ринку і став називати себе "продіджистом". На районі за таку шмотку можна було легко відхопити від старших, але бажання показати всім, що я "продіджист" було сильнішим. Харизма і фірмова зухвала поведінка Кіта Флінта справили на мене глибоке враження", – додав Савлепов.

Кіт Флінт Известия

За словами музиканта, цей гурт створив щось більше, ніж просто популярну музику. Вони очолили епоху, стали символом культурної ідентифікації, а фраза "Smack my bitch up" для всіх звучить як гасло протесту.

Соліст "АГОНЬ" Костянтин Боровський також розповів, що фраза "як Продіджи" в його гурті звучала занадто часто, щоб не вважати британський колектив батьками настрою.

"Кіт Флінт завжди був Джоном Роттеном рейв-сцени, а ми - Sex Pistols у поп-музиці. Спасибі тобі, людино-вуду, іконо електронного панку з "покоління обдурених". Ти просто був самим собою і тим самим зробив дуже багато для молодих людей по всьому світу. Спочивай з миром, Легендо", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про раптову смерть Кіта Флінта стало відомо в понеділок, 4 березня. Його тіло було знайдено в будинку в Ессексі (Великобританія). Поліцейські заявили, що смерть наступила "природним шляхом" і не має ознак насильства.

Пізніше з'ясувалося, що музикант наклав на себе руки. Ймовірною причиною для такого вчинку могли стати розрив з дружиною і вимушений продаж улюбленого будинку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram