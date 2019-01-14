''Спочивай із миром, коханий!'' Найбагатша співачка України повідомила про втрату

Українська поп-виконавиця Камалія Захур поділилася сумними новинами зі своїми підписниками в мережі: знаменитість втратила улюблену тварину, коня, якого назвала "другом", "партнером" і "сином".

Згідно з інформацією у пості співачки, тварина померла у неділю, 13 січня. До свого посту Камалія додала декілька фотографій із жеребцем на ім'я Руї-Сеньйор.

"Мені зараз важко щось говорити чи писати. Сьогодні вранці на зелені луки відправився мій кінь Руї-Сеньйор! Він назавжди залишиться у моїй пам'яті, як ласкавий і ніжний друг, партнер по зйомках, син і улюблений кінь. Спочивай із миром, мій коханий!" — написала в коментарі до свого посту Камалія.

Пост виконавиці зібрав понад 12 тис. лайків, підписники висловили в коментарях співчуття і закликали Камалію "триматися".

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що Камалію Захур називають сьогодні найбагатшою українською знаменитістю. У 2003 році співачка вийшла заміж за мецената і мільярдера Мохаммада Захура, пара оселилася у Великобританії. Через 10 років у подружжя народилася двійня.

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