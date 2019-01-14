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''Спочивай із миром, коханий!'' Найбагатша співачка України повідомила про втрату

7.3тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Камалія Захур поділилася сумними новинами зі своїми підписниками в мережі: знаменитість втратила улюблену тварину, коня, якого назвала "другом", "партнером" і "сином".

Згідно з інформацією у пості співачки, тварина померла у неділю, 13 січня. До свого посту Камалія додала декілька фотографій із жеребцем на ім'я Руї-Сеньйор.

"Мені зараз важко щось говорити чи писати. Сьогодні вранці на зелені луки відправився мій кінь Руї-Сеньйор! Він назавжди залишиться у моїй пам'яті, як ласкавий і ніжний друг, партнер по зйомках, син і улюблений кінь. Спочивай із миром, мій коханий!" — написала в коментарі до свого посту Камалія.

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Пост виконавиці зібрав понад 12 тис. лайків, підписники висловили в коментарях співчуття і закликали Камалію "триматися".

''Спочивай із миром, коханий!'' Найбагатша співачка України повідомила про втрату

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

''Спочивай із миром, коханий!'' Найбагатша співачка України повідомила про втрату

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

''Спочивай із миром, коханий!'' Найбагатша співачка України повідомила про втрату

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що Камалію Захур називають сьогодні найбагатшою українською знаменитістю. У 2003 році співачка вийшла заміж за мецената і мільярдера Мохаммада Захура, пара оселилася у Великобританії. Через 10 років у подружжя народилася двійня.

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Особа
Камалія
Місце
Україна
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Держись,Камалия!Прочитал о смерти коняки и хожу весь день сам не свой!Погибло несколькой бойцов ООС и хуй с ними,а коняку жалко!Плачу.Как ты,бедная,перенесешь эту потерю партнёра?Может мужа Захура пригласишь в койку?
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