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"Співати більше нічим": Ваєнга повідомила про серйозну хворобу і скасувала концерти

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Російська шансон-співачка Олена Ваєнга розповіла, що серйозно захворіла. Через це їй довелося скасувати свої концерти.

Через хворобу артистка не може співати – у неї практично повністю пропав голос. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Захворіла сильно. Співати нічим", – повідомила Ваєнга в соціальній мережі. Шанувальникам вона пообіцяла, що обов'язково ще повернеться на сцену і заспіває.

Також в іншому пості співачка уточнила свій діагноз – у неї гострий ларингіт (запалення гортані).

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"Співати неможливо. Мені не просто шкода. Березень, що " чхає" з усіх боків", зламав мені мій "інструмент" – голос. Я дуже засмучена", – висловилася Ваєнга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російська порноактриса Олена Беркова була екстрено госпіталізована 19 березня в одну з клінік в Москві. Свідки припустили, що організм Беркової не витримав постійних дієт. Уточнюється, що зірку підключили до крапельниці.

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Особа
Олена Ваєнга
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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