''Співала зі мною на концертах'': зірка 90-х розповів про депресію через Началову

65-річний співак і композитор Олександр Сєров, виконавець хіта 90-х "Я люблю тебя до слез", тужить за померлою колегою, співачкою Юлією Началовою.

Як зізнався артист в інтерв'ю "КП в Україні", до ювілею 24 березня він мав одне бажання - щоб закінчилася депресія.

Фото: aif.ru

"Настрій не надто радісний. Тому що пішла Юлія Началова, дівчина, яка співала зі мною на одних концертах. Не можу уявити, що такої красуні більше немає. Мій сентиментальний стан не дозволяє мені підтягнути оптимістичну ноту..." - розповів співак.

Нещодавно артист відзначив свій 65-день народження. За словами Сєрова, не планувалося ніякої помпезності. Серед бажань до ювілею - "душевна рівновага".

"Душевна рівновага. Щоб я вийшов з депресії, і щоб більше не потрапляв в конфузні ситуації", - додав співак, маючи на увазі випадки, коли його звинувачували в уникненні позашлюбних дітей.

Нагадаємо, 38-річна співачка Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена. Артистка померла 16 березня.

Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

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