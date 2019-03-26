МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Співала зі мною на концертах'': зірка 90-х розповів про депресію через Началову

Читати матеріал російською

65-річний співак і композитор Олександр Сєров, виконавець хіта 90-х "Я люблю тебя до слез", тужить за померлою колегою, співачкою Юлією Началовою.

Як зізнався артист в інтерв'ю "КП в Україні", до ювілею 24 березня він мав одне бажання - щоб закінчилася депресія.

''Співала зі мною на концертах'': зірка 90-х розповів про депресію через Началову

Фото: aif.ru

"Настрій не надто радісний. Тому що пішла Юлія Началова, дівчина, яка співала зі мною на одних концертах. Не можу уявити, що такої красуні більше немає. Мій сентиментальний стан не дозволяє мені підтягнути оптимістичну ноту..." - розповів співак.

Нещодавно артист відзначив свій 65-день народження. За словами Сєрова, не планувалося ніякої помпезності. Серед бажань до ювілею - "душевна рівновага".

"Душевна рівновага. Щоб я вийшов з депресії, і щоб більше не потрапляв в конфузні ситуації", - додав співак, маючи на увазі випадки, коли його звинувачували в уникненні позашлюбних дітей.

Новини
Можна було врятувати: спливли моторошні подробиці про смерть Началової

Нагадаємо, 38-річна співачка Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена. Артистка померла 16 березня.

''Співала зі мною на концертах'': зірка 90-х розповів про депресію через Началову

Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки