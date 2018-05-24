Співак ДОРОШ і Надія Мейхер "закрутили роман"

Співак і музикант ДОРОШ презентує відеокліп на пісню "Ресницами", яка встигла стати справжнім хітом.

Головну роль у кліпі, який більше нагадує короткометражний фільм, зіграла Надія Мейхер-Грановська. Мейхер і ДОРОШ передали історію закоханої пари, яка переживає драматичний період у стосунках.

Режисером відеороботи стала відома українська кліпмейкер Олена Вінярська.

"Для мене було величезною честю працювати пліч-о-пліч із командою професіоналів, чиї досягнення говорять самі за себе! - зізнався ДОРОШ. - Я вдячний Олені Вінярській за чуйність і самобутність, а моїй прекрасній супутниці, харизматичній і сексуальній Надії Мейхер - за артистизм і дивовижну енергетику, байдужим до яких неможливо залишитися! Мені здається, у нас вийшло сильне, чесне і глибоке відео!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні відбулася прем'єра нової відеороботи Олі Полякової на пісню "Королева ночі".