Співачка, яка переїхала до РФ, зізналася в любові до України

Співачка Єлизавета Іванців, більш відома під сценічним ім'ям Елка, колишня суддя проекту "Х-Фактор", яка вже давно проживає і будує кар'єру в Москві, зізналася в любові до України.

Так, в інтерв'ю російському виданню PeopleTalk артистка розповіла про своє улюблене місце, яким виявився рідне місто жінки.

ялинка Instagram @elkasinger

"Улюблене місце... Ужгород. Хоча у мене улюблене місце те, де я посміхаюся. А я багато де посміхаюся", - стверджує Елка.

Нагадаємо, Єлизавета Іванців народилася в Ужгороді, де і почала музичну кар'єру в складі місцевої групи B&B. Однак уже в 2004 році майбутня "Елка" підписала контракт з російським продюсером Владом Валовим і продовжила працювати в двох країнах.

З 2010 по 2012 рік Елка виступала суддею на українському шоу "X-Фактор". У 2011 році отримала велику популярність з піснею "Прованс" і стала номінантом у трьох категоріях російської премії "Муз-ТВ".

Сама артистка стверджує, що знайшла в Москві "справжню сім'ю". Там її визнали співачкою і столиця РФ стала для Єлизавети "містом реалізації".

Раніше OBOZREVATEL показував, як Елка виглядала до Москви.