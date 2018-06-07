Співачка ROMANOVSKAYA покаже три новели про кохання

Співачка, телеведуча і дизайнер ROMANOVSKAYA готує прем'єру романтичної трилогії.

Три новели, які буде екранізовано у форматі міні-фільмів, розповідають про трьох різних дівчат. Їх об'єднує одне – їм розбили серце. Кожна із героїнь по-своєму переживає цей біль: відчай і порожнеча, лють і гнів, сарказм і небажання миритися з реальністю. На екрані історії трьох дівчат і три абсолютно різних образи втілить ROMANOVSKAYA.

– Можливо, я недооцінювала власні драматичні таланти, – розповідає ROMANOVSKAYA. – Роль у кліпі гурту ВІА Гра "Цветок и нож" і досі залишається однією з найулюбленіших у моїх шанувальників. Я вирішила продовжити цю історію.

"Птица" – перша новела романтичної трилогії. Ця пісня народилася два роки тому, і співачка берегла її для особливого випадку. Рішення про зйомки кліпу народилося спонтанно: до Туреччини, де проходив концерт за участю ROMANOVSKAYA, збиралася знімальна група режисера Сергія Грея.

– Думаю, що історія про те, як ми знімали цей кліп, заслуговує окремого відеоряду, – згадує виконавиця. – Всі мої емоції, які ви бачите на екрані, є справжніми. Коли режисер бачить тебе на вершині скелі, а ти боїшся висоти, доводиться боротися зі своїми страхами, і, якщо чесно, думала зовсім не про те, чи гарно я буду виглядати в кадрі, – сміється співачка.

– Я хотів домогтися максимально єднання головної героїні та природної краси, – розповідає режисер кліпу Сергій Грей. – Заради ефектних кадрів довелося навіть піти на злочин. Щоб прискорити процес зйомок на воді, нам довелося викрасти човен, а заради ефектних кадрів у лісі ми неабияк надиміли. І, якщо в першому випадку все обійшлося, то в лісі довелося з'ясовувати стосунки з поліцією. Про це можна було би зняти окремий кліп, як тендітна і ніжна головна героїня ROMANOVSKAYA доводить місцевим поліцейським, що в цьому немає нічого протизаконного.

Прем'єра першої новели романтичної трилогії ROMANOVSKAYA "Птах"

відбудеться сьогодні, 7 червня, в "ДК ПРЕМ'ЄР" на телеканалі М1. Відео вже є на офіційній сторінці співачки в YouTube.