Співачка Луна розлучилася з продюсером "Грибов":всі подробиці скандалу

Український продюсер, екс-учасник групи "Гриби" Юрій Бардаш зі скандалом розірвав особисті і ділові відносини з епатажною співачкою Луною (Христина Бардаш), викривши її в зрадах і неналежній поведінці.

Юрій в грубій і досить "красномовній" формі написав в соціальних мережах про те, що дружина зраджувала з його ж другом, саунд-продюсером проекту Луна Олександром Волощуком, а також вилив масу загроз на свого суперника. Незабаром він видалив гнівний пост з соціальної мережі, пише Gordon.ua.

У своєму "посланні" Бардаш назвав суперника "боягузом і гнидою" і заявив, що він "вліз в дикий зашквар". Волощук відповів в коментарях, що Бардаш бив дружину, принижував її і "тр ... хал" всіх підряд".

Христина і Юрій Бардаш з сином kp.ua

"C баби попиту немає: нагуляеться, настрибається і повернеться в сім'ю. Там на неї чекають чоловік і син. А про тебе, Саша Волощук, поговоримо ближче. Ми разом з тобою працювали над музикою в моїй компанії, не один трек зробили і не один альбом , спілкувалися досить тепло і близько, і теми для розмови були різні. Ти ж хороший хлопець був, як мені здавалося, і, переставши спілкуватися, ми залишилися людьми з повагою один до одного: ніхто нікому болю не заподіював, поганого не зробив, я твоїх баб не торкався. І після всього цього ти починаєш за моєю спиною еб ... ти мою жінку, мою дружину, матір мого сина і робиш це, як миша, не сказавши мені ні слова", - написав Бардаш в Facebook.

Пост Юрія Бардаша Скріншот Facebook

Пост Юрія Бардаша Скріншот Facebook

Музикант зізнався, що зраджував Луні, але підкреслив, що це його з дружиною проблеми.

"Те, що я мудак і зраджував своїй дружині, - мої з нею проблеми внутрішні, і тебе, ебл ... ну, це ніяк не повинно було стосуватися, ти тут ні при чому. Це мої перед нею косяки, і вона вільна відповісти мені як завгодно, а ось ти, сучара, потрапив в пекло. Якби вона тебе любила, вона б тебе так не підставила і зізналася б у всьому, як тільки у вас з'явилася ваша "хтива романтика", або б тебе змусила спочатку зі мною вирішити питання, а потім на неї залазити, але ти з п ... дор-движу і тобі ці поняття чужі", - зазначив Юрій.

Місяць (Христина Бардаш) і Саша Волощук UMBAR

Також музикант закликав своїх підписників "подумки рвати на частини" Волощука.

"Звертаюся до всіх своїх близьких, друзів і просто чоловікам і жінкам, хто стоїть за життя за сім'ю, за дітей і за справедливість: подумки рвіть цю гниду на частини, як я, всажував йому в серце осиковий кіл, так як він ворог суспільства, який руйнує сім'ї! Ті, у кого немає дітей і вони нового способу мислення, ви мене не зрозумієте, для вас всіх це норма. Але є люди, які встає, тому що сім'я - це святе. Ніхто не має права втручатися в стосунки чоловіка і дружини і нашого сина. Ти, гнида, ніколи йому мене не заміниш, тим більше - моєї жінки", - звернувся до Олександра Бардаш.

Юрій Бардаш з сином kp.ua

Соліст "Грибов" вважає, що своїм вчинком Волощук "зашкварілся і розкрив мишачу натуру".

"Як же ти будеш стояти за її спиною на сцені, музикантішка ти еб ... чий, як тобі це все буде тепер, ти ж не чоловік! Як ти не зрозумів, що це камінь, який вона в мене кидає. Ти, хлопчик , потрапив між двох вогнів багаття великої любові, захотів влізти в сім'ю - сім років живемо, син у нас золотий, у нас і добро, і зло, живемо, як вміємо, а ти зашкварілся і розкрив свою мишачу натуру. Кожну секунду часу подумки я виколювали твої очі, палю тебе на вогнищі праведного лютого гніву, здирають шкіру з тебе, тварь. Чи не втомлюся викривати тебе перед суспільством, даб и кожен при зустрічі подарував тобі порцію презирства. Вічний лящ летить тобі від природи, від Бога. Вся музика, яку ти для неї написав, стала фальшивою і брудної в одну мить. Тепер ти з цим будеш жити, і все навколо знатимуть, який ти боягуз і гнида", - написав скандальний музикант.

Музикант вважає, що Луна підставила Волощука, тому що переконала не розповідати про їхній роман.

"Стільки часу за моєю спиною ти перетворювався в падло. Анафема тобі і твоїй гнилої музиці ... Знай, друже, що ти зазіхнув на святе - на сім'ю. Мала біситься, а ти в зашквар вліз дикий. Тепер кожен поважаючий себе чоловік має право у ... бать тебе при зустрічі по яйцях, щоб вони у тебе на все життя перестали працювати. Так, у ... пліч, і трапиться. Гнів народу прямує до твоєї тьмяною ницій душі. Все твої отлайканние телиці на тебе дивилися завжди як на модного красеня-музиканта, а тепер вони будуть бачити в тобі мишу. Ось твоя доля", - вважає Юрій.

Під постом Юрія користувачі залишили майже 400 коментарів. Відреагували на нього і Луназ "винуватцем" Волощуком.

Коментарі Скріншот Facebook

"Друзі, дякую за підтримку і розуміння... Там просто занадто багато ко-ко, по всій видимості", - написала співачка.

"Якщо бити свою дружину, плювати, опускати і тр ... хать все підряд - це нормально, ти в цьому чемпіон. А щодо музики - спасибі, що навчив мене її складати і на інструментах грати. Ну і останнє - у тебе є репутація , яку-то ти собі нажив, і ти її зараз відчуваєш повною мірою ", - відповів у коментарі Саша Волощук.

Після конфлікту сама Луна також залишила і на своїй сторінці в соцмережі пост про те, що не тримає зла на екс-чоловіка і вдячна йому за те, що він допоміг їй знайти кохання всього життя, яким і є музикант Сашко Волощук.

Публікація від ЛУНÁ (@kri_luna) 7 Чер 2018 о 11:29 PDT

Незабаром після всього, що сталося Юрій Бардаш опублікував кліп новий кліп на пісню Youra Zloy. Ролик, знятий на мобільний телефон, він розмістив на своєму YouTube-каналі. У пісні є такі слова: "Ти чо такой злой? Начебто світ під ногою, тільки ти в ньому чужий. Хлопець повний образ, злість кипить!". Бардаш згадує одного, який "вчора провів больовий", очевидно натякаючи на Олександра Волощука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луна поїхала на одне з російських телешоу, після чого заявила, що їй дуже сподобалося виступати в РФ. Це візвало шквал обурення в соціальних мережах серед її шанувальників.