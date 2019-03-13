Співачка Kira Shine презентувала чуттєве відео на трек ''Додому''

Співачка і телеведуча Kira Shine, "Міс Playboy Україна" і переможниця конкурсу краси "Королева Монако", презентувала чуттєве відео до пісні "Додому".

Як розповіла виконавиця, всупереч загальноприйнятій манері знімати дорогі і химерні ролики, вона обрала шлях щирості і зняла дуже зворушливе міні-кіно про кохання з метою максимально передати всі тонкі почуття (відео дивіться нижче).

Kira Shine Фото: instagram.com

"Я навмисно хотіла відійти від пихатості і надмірного гламуру, всієї цієї метушні - її мені вистачає і в роботі, і взагалі в повсякденному житті. Я сама написала текст до цієї пісні, вклала в нього всю душу, тому й ролик хотілося зробити дуже особистим і щирим. Про кохання, про боротьбу за почуття, про вічні муки вибору, які краще видно на тлі конфлікту", - розповіла Kira Shine.

Музику до історії співачки написав Максим Овсяников, відомий публіці своїми роботами зі Світланою Лободою, Максом Фадєєвим та іншими відомими виконавцями. Над відео працювала команда під керівництвом режисера Кості Галана. До слова, локація була обрана невипадково, адже острів Санторіні (Греція) по праву вважається островом закоханих.

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