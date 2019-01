Співачка Адель іде зі сцени? Що про це відомо

У ЗМІ поширилася інформація, що найбільш високооплачувана співачка Британії Адель має намір покинути сцену.

Деякі видання повідомили, що артистка вирішила завершити кар'єру взагалі, водночас офіційного коментаря від виконавиці поки немає. Через що виникли відповідні чутки, читайте далі у матеріалі OBOZREVATEL.

На початку січня у британських ЗМІ з'явилася інформація, що володарка п'яти премій "Греммі" і статуетки "Оскар" Адель подала заявку на закриття свого концертного агентства Remedy Touring, запущеного у 2015 році під її повним ім'ям Адель Адкінс, а також податкової звітності, в якій враховувалися її доходи з виступів.

Шанувальники одразу згадали, що на плани припинити концертну діяльність заради родини і сина артистка вже натякала раніше — в червні 2017 року. Щоправда, у тому ж місяці стало відомо про записи її нової платівки.

Цей альбом дав фанам надію, що розмови так і залишаться розмовами, проте вже на початку 2019 року стало відомо, що артистка усе ж має намір присвятити себе синові. Про серйозність її намірів свідчить подача заявки на закриття її музичного бізнесу.

Низка українських і зарубіжних ЗМІ сприйняли новину категорично, заявивши про завершення кар'єри Адель. Хоча співачка цю інформацію поки ніяк не прокоментувала. Пауза це, припинення лише концертної діяльності чи плани на нові проекти, покаже час.

Нагадаємо, що Адель з такими хітами, як Someone Like You, Hello та Skyfall продала більше 100 мільйонів платівок. Три її альбоми з 2008 року очолювали чарти 37 тижнів.

