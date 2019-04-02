''Соски в шкарпетки?'' В Instagram не зрозуміли дивну ''філософію'' MARUV

Співачка MARUV (Анна Корсун), переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, яка в підсумку відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі, спантеличила фанів дивною філософією.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала нове фото, яке супроводила неоднозначним коментарем.

"Філософія дня: "Віскі в лещата, соски в шкарпетки", — написала вона під своїм фото.

Якщо нову фотографію співачки похвалили, то "філософія" викликала питання і нерозуміння.

"Куди, вибачте, соски? І навіщо?", "Нічого не зрозумів, але ок", "Питання, а як соски в шкарпетки можна засунути?", "Мда..." — зазначили під знімками артистки.

Пост MARUV зібрав понад 8 тис. лайків. Питання фоловерів співачка залишила без відповідей.

Як писав раніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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