"Соромно": на 'Що? Де? Коли?'' розгорівся новий скандал

Навколо російської телепередачі "Що? Де? Коли?" розгорівся скандал – ведучого Бориса Крюка звинуватили у несправедливості.

Зокрема, він не зарахував відповідь знавців і нарахував бали телеглядачам. Відповідний фрагмент відео опубліковано в YouTube (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Що? Де? Коли?" скріншот

Було поставлено питання, з чим письменник Максим Горький порівняв правила написання п'єс. "Горький говорив: "Не можна зробити комедію, в якій люди весь час сміялися б, тому що сміх руйнує наступний комічний епізод. Не можна робити драму, яка складалася б з одних несамовитих шматків, тому що людині потрібен відпочинок для переживань". Увага питання. З чим Горький порівняв грамотно написану п'єсу", – запитав кореспондент.

Знавці почали обговорювати це питання, а учасниця команди Олександра Золотова відповіла, що письменник порівняв правила зі сходами. Прозвучали також припущення про підйом з відпочинком на майданчиках.

Учасниця команди Олександра Золотова скріншот

Ведучий заявив, що правильно буде – "сходи, на якій є майданчики для відпочинку". За його словами, знавці дали не зовсім вірну відповідь, тому зарахував бали глядачам. Через це в залі почався галас. Один з учасників шоу Андрій Козлов назвав рішення "ганебним" і пішов з приміщення.

Андрій Козлов залишив приміщення скріншот

В мережі почали бурхливо обговорювати інцидент на телепередачі. Багато користувачів також були обурені рішенням.

"Подвійні стандарти ведучого Крюка настільки очевидні, що просто соромно за легендарну передачу", "Крюк втопив команду. Не думав, що настане день, коли я погоджуся з Козловим", "Уже й тут, нічого особистого, тільки бізнес? Срамота", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно розгорівся скандал навколо російської телепрограми "Хто хоче стати мільйонером?", в якому опинилися його головний редактор Ілля Бер і знавець, зірка передачі "Що? Де? Коли?" Олександр Друзь. Останній нібито попросив заздалегідь передати список питань і відповідей для його команди.

Російський медіаменеджер, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст пізніше оцінив скандал, припустивши, що між учасниками виник особистий конфлікт.

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