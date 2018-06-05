Солістка культової групи 90-х впала в кому

55-річна солістка і співпродюсер групи легендарної групи 90-х "Фрістайл" Ніна Кірсо впала в кому.

Так, відома артистка перенесла складну операцію в суботу, 2 червня, після якої так і не прийшла до тями. Напередодні ввечері у артистки трапився інсульт. Інформацію про хворобу артистки підтвердив адміністратор "Фрістайлу" Ігор Лахін на сторінці в Facebook.

Кірсо без свідомості виявили в приватному будинку у Полтаві знайомі, які були стурбовані тим, що вона довго не відповідає на дзвінки. У цей час поруч з нею нікого не було - чоловік (він же керівник, композитор і продюсер групи) Анатолій Розанов разом з 20-річним сином Максимом перебували на гастролях, пишуть "Факти".

Ніна Кірсо KP.UA

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Зараз Ніна вона знаходиться в одній з полтавських клінік і за її життя борються лікарі.

"Важко ... Ми сильні і вистоїмо обов'язково", - написав Лахін.

Також багато її колег і шанувальників висловили свої співчуття і переживання, залишивши на сторінці артистки в соціальній мережі безліч побажань швидкого одужання.

Зазначимо, сама Ніна Кірсо, ймовірно, не заходила на свою сторінку в соціальній мережі з 1 червня, про що може свідчити дата її останнього поста.

Нагадаємо, Ніна Кірсо більше 20 років є солісткою популярної на початку 90-х групи "Фрістайл", яка відома такими культовими шлягерами, як "Больно мне, больно", "Ах, какая женщина!", "Белая метелица" та іншими.

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