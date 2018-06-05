Солістка групи "Фрістайл" впала в кому: зірки шоковані сумною новиною

Українська співачка, солістка і співпродюсер легендарної групи 90-х "Фрістайл" Ніна Кірсо, яка в суботу, 2 червня перенесла інсульт і впала в кому, викликала ажіотаж в соціальних мережах.

Українські зірки почали активно коментувати те, що відбувається з виконавицею, а також приносити свої співчуття її родині і бажати Ніні якнайшвидшого одужання. Свої публікації і коментарі вони залишають на сторінках в Facebook і Instagram.

Співачку Ніну Кірсо вирішила підтримати знаменита українська актриса Ольга Сумська. На своїй сторінці в соціальній мережі вона попросила шанувальників молиться за здоров'я артистки, а також уточнила, що Кірсо після чекає важка реабілітація.

Також свої співчуття приніс російський співак і продюсер, вокаліст культової групи "Ласковый май" Андрій Разін. Він не тільки побажав Ніні якнайшвидшого одужання, але ще і додав, що вони були добре знайомі і вона завжди співала на його ювілеї. Незабаром, як написав Разін, у "Ласкового мая" планується концерт, який, в разі поганих звісток про свою подругу, він скасує.

Публікація від Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm) 5 Чер 2018 о 12:14 PDT

Крім цього, свої слова підтримки висловили багато українських співачок.

Так, артистка Ірина Федішішін закликала всіх молитися за здоров'я Кірсо, а співачка Катя Бужинська побажала виконавиці і її рідним божої допомоги.

Також свої побажання висловили чоловік Ольги Сумської, актор Віталій Борисюк, телеведучий Олексій Суханов, телеведуча і світська левиця Світлана Вольнова (Короткова), співачки Алла Кудлай, Світлана Білоножко і багато інших.

Нагадаємо, Ніна Кірсо - вокалістка групи "Фрістайл", яка прославилася своїми хітами "Ах, какая женщина!" і "Больно мне, больно", перенесла інсульт і складну операцію, після чого впала в кому. У несвідомому стані Ніна знаходиться вже три доби.