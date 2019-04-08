''Сьогодні можна все'': українська телеведуча показала себе повністю голою

Українська телеведуча Олена Філонова, зірка передач на "Новому каналі", опублікувала в мережі сміливе фото, на якому постала повністю оголеною.

7 квітня ТВ-знаменитість відсвяткувала свій день народження, і, як зазначила ведуча під постом в Instagram, в цей день вона могла дозволити собі все.

"З днем народження мене. Сьогодні мені можна все", — написала Філонова.

На фото оголена телеведуча зображена в гримерці. Інтимні зони тіла вона прикрила лише букетом троянд. У своєму пості Філонова також позначила американську супермодель Кім Кардаш'ян і запропонувала їй провести спільну фотосесію.

Новини Фреймут нарвалася на критику через відверте вбрання на шкільному балу

Пост телеведучої зібрав майже 30 тис. лайків. У коментарях до такого фото поставилися неоднозначно: якщо одні не побачили в ньому нічого поганого, то інші назвали "дурним" і надмірно відвертим.

Читайте також на OBOZREVATEL, як телеведучій Олені Філоновій, любительці шопінгу, відповіли в Instagram на її щоденні хвалькуваті пости з бутиків.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!