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Софія Ротару вперше засвітилася на публіці після чуток про страшну хворобу

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71-річна співачка, народна артистка Софія Ротару вперше після новин про серйозне захворювання з'явилася на людях. Раніше ЗМІ повідомляли, що зірка хворіє туберкульозом і змушена проходити курс хіміотерапії.

Легендарна виконавиця з'явилася в компанії своїх онуків, Олексія і Соні Євдокименків. Знімки опубліковані в Stories Instagram-аккаунта Ротару.

Фото були зроблені під час святкування дня народження Анатолія. Нещодавно хлопцеві виповнилося 25 років.

Софія Ротару

Софія Ротару

Сайт "Все звезды"

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Відзначимо, діагноз "туберкульоз", про який повідомляли в мережі, Ротару нібито поставили не вперше. Багато років тому, коли співачці було 27, вона вже переносила серйозну хворобу. Тоді їй вдалося вилікувати захворювання.

Софія Ротару з онуками Анатолієм і Сонею Євдокименками

Софія Ротару з онуками Анатолієм і Сонею Євдокименками

Instagram @ sofiarotaru.officia (скріншот з "Сторіс")

Софія Ротару з онуком Анатолієм Євдокименко

Софія Ротару з онуком Анатолієм Євдокименко

Instagram @ sofiarotaru.officia (скріншот з "Сторіс")

Нагадаємо, що влітку 2018 роки Софія Ротару потрапила в лікарню – їй стало погано прямо під час концерту в Уфі (РФ). Повідомлялося, що артистка втратила свідомість, тому що у неї стався різкий стрибок тиску. Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де знаходиться, не впізнавала людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згодом з'ясувалося, що медики діагностували у співачки множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що Ротару неправильно приймала деякі свої ліки, а препарати від тромбів і зовсім не пила.

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Особи
Софія РотаруСоня Євдокименко
Теги
новинишоу-бизнес
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