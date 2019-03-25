Софія Ротару вперше засвітилася на публіці після чуток про страшну хворобу

71-річна співачка, народна артистка Софія Ротару вперше після новин про серйозне захворювання з'явилася на людях. Раніше ЗМІ повідомляли, що зірка хворіє туберкульозом і змушена проходити курс хіміотерапії.
Легендарна виконавиця з'явилася в компанії своїх онуків, Олексія і Соні Євдокименків. Знімки опубліковані в Stories Instagram-аккаунта Ротару.
Фото були зроблені під час святкування дня народження Анатолія. Нещодавно хлопцеві виповнилося 25 років.
Софія Ротару
Сайт "Все звезды"
Відзначимо, діагноз "туберкульоз", про який повідомляли в мережі, Ротару нібито поставили не вперше. Багато років тому, коли співачці було 27, вона вже переносила серйозну хворобу. Тоді їй вдалося вилікувати захворювання.
Софія Ротару з онуками Анатолієм і Сонею Євдокименками
Instagram @ sofiarotaru.officia (скріншот з "Сторіс")
Софія Ротару з онуком Анатолієм Євдокименко
Instagram @ sofiarotaru.officia (скріншот з "Сторіс")
Нагадаємо, що влітку 2018 роки Софія Ротару потрапила в лікарню – їй стало погано прямо під час концерту в Уфі (РФ). Повідомлялося, що артистка втратила свідомість, тому що у неї стався різкий стрибок тиску. Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де знаходиться, не впізнавала людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, згодом з'ясувалося, що медики діагностували у співачки множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що Ротару неправильно приймала деякі свої ліки, а препарати від тромбів і зовсім не пила.
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