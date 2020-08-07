Софії Ротару – 73: як змінювалася зовнішність української легенди

7 серпня свій день народження святкує знаменита українська співачка, народна артистка СРСР, Герой України Софія Ротару.

Легенді вітчизняної естради виповнилося 73 роки. За період своєї творчої діяльності Софія Михайлівна встигла стати прикладом для наслідування: в репертуарі у співачки понад 500 пісень на різних мовах, участь у багатьох фільмах і десятки престижних музичних та державних нагород.

Крім творчості, захоплення викликає і зовнішність Ротару: незважаючи на роки, вона як і раніше продовжує радувати своєю красою, жіночністю та елегантністю тисячі шанувальників різних поколінь по всьому світу. OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінювалася зовнішність культової української артистки.

Молода Софія Ротару Телеграф

Виконавиця народилася в селі Маршинці Чернівецької області, і вже з дитинства обожнювала співати та радувати близьких виступами в сімейному колі. Вона часто брала участь у всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсах ще з самого початку творчого шляху, і вже тоді їй пророкували велике музичне майбутнє.

Ротару в молодості 24СМИ

Софія Ротару на початку кар'єри stuki-druki.com

Всенародна любов і слава до Софії прийшли після виконання пісень відомого композитора Володимира Івасюка. "Червона рута" та "Водограй" в її виконанні стали справжніми хітами, які до цих пір не втратили своєї популярності.

Як виглядала Софія Ротару Комсомольська правда

Софія Ротару в мюзиклі "Старі пісні про головне" Кадр відео

Крім багатого творчого шляху, у Софії Михайлівни велика дружна сім'я. Співачка росла в багатодітній родині - у неї два брати й три сестри. Сама Ротару - щаслива мати відомого музичного продюсера Руслана Євдокименка, а також у неї є двоє дорослих онуків: Антон і Софія.

Софія Ротару з чоловіком Комсомольська правда

Софія Ротару uznayvse.ru

uznayvse.ru

Ротару з сестрами ELLE

Ротару на виступі Газета.Ру

Софія Ротару і Віктор Ющенко KP.UA

Софія Ротару Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ "розкрили" секрет молодості знаменитої української співачки Софії Ротару, повідомивши, що 73-річна артистка використовує для виходу на сцену "силіконову маску".