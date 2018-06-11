Софія Ротару поділилася яскравим сімейним фото

Співачка Софія Ротару поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим сімейним фото. 70-річна співачка разом з сином Русланом та 17-річною онукою Сонею проводить час в Лондоні.

У столиці Великобританії проживає онук Ротару, Анатолій. Софія Михайлівна обрала для прогулянки плаття в смужку.

Софія Ротару з сином та онукою Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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"Чудовий день близькими", - підписала кадр артистка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що молода модель Соня Євдокименко успішно робить кар'єру, беручи участь в Тижні моди . Крім того, Євдокименко співпрацює з українським брендом її хрещеною Лілії Пустовіт - Poustovit.