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СпортLady

Софія Ротару поділилася яскравим сімейним фото

1.3тЧитати новину російською

Співачка Софія Ротару поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим сімейним фото. 70-річна співачка разом з сином Русланом та 17-річною онукою Сонею проводить час в Лондоні.

У столиці Великобританії проживає онук Ротару, Анатолій. Софія Михайлівна обрала для прогулянки плаття в смужку.

Софія Ротару з сином та онукою

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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"Чудовий день близькими", - підписала кадр артистка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що молода модель Соня Євдокименко успішно робить кар'єру, беручи участь в Тижні моди . Крім того, Євдокименко співпрацює з українським брендом її хрещеною Лілії Пустовіт - Poustovit.

Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
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