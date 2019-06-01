Собчак вперше показала обличчя сина. фото

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала на свою сторінку в Instagram знімок своєї дитини.
На фото можна побачити дворічного Платона, обличчя якого вона ніколи не показувала громадськості.
Ксенія Собчак
instagram.com/xenia_sobchak
Хлопчик, батьком якого є Максим Віторган, сидить в камуфляжній кофті за кермом автомобіля.
"Гарного вам вечора, а ми зрулюємо!" – підписала кадр Собчак.
Відзначимо, що раніше Ксенія Собчак викладала лише знімки, на яких нечітко видно обличчя її малюка.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас в пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилася в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасова. Зараз же Віторганом приписують стосунки і з іншими російськими артистками, зокрема і з Агніей Кузнєцової.
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