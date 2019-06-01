Собчак вперше показала обличчя сина. фото

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала на свою сторінку в Instagram знімок своєї дитини.

На фото можна побачити дворічного Платона, обличчя якого вона ніколи не показувала громадськості.

Ксенія Собчак instagram.com/xenia_sobchak

Хлопчик, батьком якого є Максим Віторган, сидить в камуфляжній кофті за кермом автомобіля.

"Гарного вам вечора, а ми зрулюємо!" – підписала кадр Собчак.

Відзначимо, що раніше Ксенія Собчак викладала лише знімки, на яких нечітко видно обличчя її малюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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