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Собчак вперше показала обличчя сина. фото

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Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала на свою сторінку в Instagram знімок своєї дитини.

На фото можна побачити дворічного Платона, обличчя якого вона ніколи не показувала громадськості.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram.com/xenia_sobchak

Хлопчик, батьком якого є Максим Віторган, сидить в камуфляжній кофті за кермом автомобіля.

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"Гарного вам вечора, а ми зрулюємо!" – підписала кадр Собчак.

Відзначимо, що раніше Ксенія Собчак викладала лише знімки, на яких нечітко видно обличчя її малюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Ксенія Собчак
Теги
Instagramфотографии
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