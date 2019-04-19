"Собчак, думай-те!" Волочкова відзначилася "пародією" на дебати Зеленського і Порошенка

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка багато років ворогує з телеведучою Ксенією Собчак, відзначилася зухвалою витівкою на росТБ, викликавши її на "дебати". Більше того, артистка спародіювала знаменитий ролик кандидата у президенти України Володимира Зеленського з викликом опонента Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів.

Так, Волочкова, як і раніше Зеленський, пройшлася по коридору і звернулася до Собчак з викликом "на дуель". При цьому свою промову вона завершила також, як і Володимир, фразою "думай-те!". Резонансний ролик з'явився на її сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я, Анастасія Волочкова, балерина, звертаюся до вас, Ксеніє Собчак. Ви вкотре намагалися мене оббрехати і зганьбити в інтернеті. Думали я все стерплю, промовчу і сховаюся? Ні, ні і ще раз ні! Я викликаю вас на дуель, і моєю зброєю буде правда. І, звісно ж, мій шпагат. Я хочу, щоб цей поєдинок побачила вся Росія, даю вам 24 години. Думай-те!" — промовила на відео Волочкова.

Волочкова і Собчак krauzer.ru

При цьому на кадрах вона вдягнена в балетну пачку і пуанти. "Сутичка" двох російських світських левиць проходитиме у суботу, 20 квітня на пропагандистському російському телеканалі "Россия" в шоу скандального Андрія Малахова.

"Я вважаю треба дограти в дебати. Головні дебати року! Вся правда! Волочкова/Собчак", — написала також у соціальній мережі Анастасія.

Зазначимо, Ксенія Собчак поки не відреагувала на виклик.

Для порівняння дивіться ролик із Володимиром Зеленським:

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Собчак і Волочковою кілька років тривала ворожнеча. Балерина неодноразово робила зухвалі висловлювання на адресу подруги. Нещодавно вона обізвала телеведучу заздрісницею і "актрисою погорілого театру".

У березні вона заявила, що Собчак на зйомках її програми поводилася зухвало і некультурно, і навіть мацала голі груди балерини.

Зі свого боку Собчак показала скандальне інтерв'ю з Волочковою, в якому відшмагала її віником у лазні і знайшла в її спальні "непристойний предмет". Після виходу випуску "Обережно, Собчак!" із Волочковою, Анастасія вирішила "звести рахунки" із Ксенією і погрожує оприлюднити всю правду про неї.

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