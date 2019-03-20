"С**ні брехливі факти!" З'явилися скандальні подробиці про розрив співпраці Єгора Кріда і Тіматі

Відомий російський репер Єгор Крід різко відповів хейтерам після чуток про розрив контракту з Тіматі і лейблом Black Star, які почали активно поширювати в мережі. Також були оприлюднені умови співпраці зі знаменитим продюсерським центром.

24-річний виконавець зазначив, що його дратують подібні плітки, з чого стало зрозуміло, що він не збирається йти від Тіматі. Крід написав на своїй сторінці в Instagram агресивний пост, після чого в Telegram-каналі "За кадром" оприлюднили умови їхньої співпраці з Black Star.

Судячи з усього, якщо Єгор Крід вийде з команди Тіматі, то він втратить творчий псевдонім, всі акаунти в соцмережах з багатомільйонною армією шанувальників і право виконувати свої пісні.

Єгор Крід і Тіматі ovideo.ru

"Також варто очікувати, що сам Тіматі, з його зв'язками і впливовістю в російському шоу-бізнесі, всіляко протидіятиме "сольному плаванню" артиста", — зазначається у повідомленні.

Зазначимо, причиною ймовірного розриву контракту Кріда з Black Star стали суттєві розбіжності і конфлікти між Єгором і Тіматі. Керівництво нібито невдоволене Єгором — він "зірканувся" і зриває концерти. Останній приклад — зрив виступу в ОАЕ на новорічних святах. Однак офіційний коментарів з цього приводу немає, оскільки в разі розголошення секретної інформації їм за контрактом загрожує серйозний штраф.

Сам же Єгор написав після поширення чуток гнівний пост, в якому попросив публіку і журналістів "не поширювати "с**ні статті та брехливі факти".

"Ви можете скільки завгодно робити фотошопи моїх листувань. Ви можете далі вигадувати свої с**ні статті, брехливі факти, вигадувати їхні причини, провокувати мене на вулицях, обзивати, хе*ачити в коментарях, приписувати мене до людей з нетрадиційною орієнтацію... На жаль 99,9% того, що пишуть в інтернеті всякі у*бани про мене і про інших людей — неправда. Розумним це і так зрозуміло, дурним будь-яка хр*нь зайде", — вибухнув критикою Єгор.

Також він додав, що йому "плювати" на всі плітки, і навіть пригрозив покарати недоброзичливців "за законом".

"Заздрісні люди, які нічого в житті не досягли, цей текст для вас. Було б у мене більше часу — я б усіх вас підтягнув за базар і покарав за законом", — підсумував популярний співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Єгор Крід оскандалився в Абу-Дабі (ОАЕ), зірвавши два виходи на сцену за один вечір. Пізніше Крід вибачився за невихід на сцену. За словами репера, це сталося з причин, не залежних від нього.

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