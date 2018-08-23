"Смішу людей. Дорого": як Петросян заробив свої мільярди

Успішний російський і радянський гуморист Євген Петросян, який нещодавно сполохав мережу новиною про розлучення зі своєю знаменитою дружиною Оленою Степаненко, зараз ділить з нею спільно нажите майно на суму близько 1,5 млрд рублів.

Багатьох шанувальників Євгена Вагановича спантеличив факт наявності надзвичайних багатств у коміка. У ЗМІ поширили інформацію про те, звідки ж у Петросяна взялися мільйони на банківських рахунках і численні квартири в Москві, а також також інші цінності. Про це пише "Комсомольская правда".

Так, річний дохід легендарного коміка перевищує 100 млн рублів. Гуморист заробляє пристойні гроші на кожному випуску своєї передачі, а також активно виступає на весіллях та інших святах в якості ведучого. Крім цього, він отримує суттєві гонорари за авторські книги і їх перевидання.

Публікація від Євген Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 19 Авг 2018 о 10:20 PDT

Робота на телебаченні

Це, мабуть, найбільша стаття доходів артиста. За кожен випуск програм "Смехопанорама" і "Юмор! Юмор! Юмор!" Євген Ваганович отримує близько ста тисяч рублів авторських винагород. Якщо врахувати, що обидві передачі виходять щотижня, набігає сума близько 10,5 мільйонів гривень на рік.

За авторську програму "Петросян-шоу", яка виходить раз на місяць, артист отримує 300 тисяч рублів, тобто близько 3,5 мільйона в рік.

Як артиста передачі "Петросян-шоу" Євген Ваганович отримує 120 тисяч за кожен випуск, плюс 300 тисяч рублів, як художній керівник проекту.

Має гуморист і свій відсоток з покупки всіх трьох програм телеканалом "Росія 1". Таким чином, річний дохід Петросяна тільки за шоу перевищує 25 мільйонів рублів.

Публікація від Євген Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 18 Авг 2018 о 10:16 PDT

Виступи на концертах, корпоративах і святах

Євген Петросян є неймовірно популярним артистом в Росії і країнах СНД. Зірка регулярно дає концерти, за кожен з яких він отримує в середньому по 350 тисяч рублів. Однак, після скандальної новини про розлучення зі Степаненко ходили чутки, що гонорари Петросяна збільшилися вдвічі.

Артист також виступає на різноманітних корпоративах. В середньому, робота на закритій вечірці коштує мільйон рублів за вечір. На осінь 2018 року у гумориста намічено мінімум десять виступів, які принесуть йому в сумі понад 3,5 мільйона рублів.

Публікація від Євген Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 21 Авг 2018 у 4:36 PDT

Інші доходи

Як популярна медійна особистість, Петросян часто укладає рекламні контракти, просуває певні бренди через соціальні мережі. За все це він отримує пристойні гонорари.

Крім виступів на сцені, інтереси Євгена Вагановича поширюються і на письменницьку діяльність. Він регулярно випускає нові книги з монологами, жартами. Плюс, артисту нараховуються винагороди за перевипуск старих видань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гумористи Євген Петросян і Олена Степаненко прожили разом більше 30 років, однак недавно вирішили розлучитися. Подейкують, 72-річний комік захопився молодою помічницею, з якою працює вже не перший рік, також існують думки, що перший крок до краху більш ніж 30-річного шлюбу зробила дружина артиста.