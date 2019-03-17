Смерть Юлії Началової: де і коли поховають артистку

Російську співачку, зірку 90-х Юлію Началову, яка померла 16 березня після тривалої боротьби за життя, поховають у четвер, 21 березня, на відомому Троєкуровському кладовищі в Москві.

Про це пише Telegram-канал Super з посиланням на слова піар-директора артистки.

Фото: facebook.com

Також, зазначає канал, в цей же день в траурному залі кладовища з 12:00 до 14:00 пройде церемонія прощання зі співачкою.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.