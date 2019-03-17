Смерть Юлії Началової: де і коли поховають артистку

Російську співачку, зірку 90-х Юлію Началову, яка померла 16 березня після тривалої боротьби за життя, поховають у четвер, 21 березня, на відомому Троєкуровському кладовищі в Москві.
Про це пише Telegram-канал Super з посиланням на слова піар-директора артистки.
Фото: facebook.com
Також, зазначає канал, в цей же день в траурному залі кладовища з 12:00 до 14:00 пройде церемонія прощання зі співачкою.
Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми.Власне, в свідомість вона так і не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
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