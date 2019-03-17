Смерть Юлії Началової: 5 знаменитостей з аутоімунними захворюваннями

16 березня після тривалої боротьби за життя померла російська співачка, зірка 90-х Юлія Началова. Декількома днями раніше її госпіталізували в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як розповів пізніше батько співачки, померла вона від абсцесу і зупинки серця. OBOZREVATEL згадав знаменитостей, які страждають на аутоімунні захворювання.

Співачка і актриса Селена Гомес

Варто було співачці Селені Гомес скасувати частину свого туру, як ЗМІ одразу ж поширили чутки про те, що знаменитість нібито через зловживання наркотиками і алкоголем була змушена почати реабілітацію. Як з'ясувалося пізніше, перерва знадобилася зірці для обстежень і лікування системного червоного вовчака.

На момент виявлення захворювання Гомес загрожував інсульт. Тому лікування виявилося необхідним, артистці довелося пройти хіміотерапію, яка перешкоджає розмноженню запальних клітин в організмі.

Супермодель Кім Кардаш'ян

Американська супермодель і телеведуча Кім Кардаш'ян вже не приховує, що доволі давно дерматологи поставили їй діагноз "псоріаз". А почалося все з того, що знаменитість почала помічати червоні цятки на тілі.

Про свої шкірні проблеми Кардаш'ян вважає за краще не говорити, що цілком можна пояснити її іміджем і прагненням бути ідеальною в усьому, залишатися зразком. Наскільки відомо, причини виникнення псоріазу остаточно не були вивчені, при цьому експерти стверджують, що генетика грає не останню роль.

Співачка Леді Гага

Всупереч чуткам, діагноз "вовчак" американській співачці Леді Газі не поставили. Однак, як відзначала знаменитість, лікарі називали її стадію "прикордонним станом". Щоб хвороба не прогресувала, артистці радили пильно стежити за своїм здоров'ям.

Фанати співачки були вражені. Тоді вона різко зникла з радарів і з'явилася на сцені лише через деякий час. Виявилося, в родині Леді Гаги, це захворювання спадкове. Саме від вовчака померла її тітка.

Актриса Шеннен Доерті

Зірці популярних серіалів "Беверлі-Хіллз 90210" та "Зачаровані" в 1999 році поставили діагноз хвороби Крона - запальне захворювання кишечника, при якому імунна система людини атакує клітини шлунково-кишкового тракту. В результаті цього виникає запалення і пошкодження тканин. Захворювання є одним з найбільш поширених аутоімунних недуг.

Шеннен довгий час намагалася зберегти свій діагноз в таємниці. Пізніше знаменитість відзначала, що немає, мовляв, нічого сексуального в жінці, яка говорить про свою хворобу. Особливо якщо це захворювання кишечника.

Співак та автор пісень Сіл

Шрами на обличчі британського виконавця Сіла неодноразово ставали предметом дискусій і виникнення різних доводів. Вся справа в тому, що Сіл страждає від дискоїдного червоного вовчака, особливого типу хвороби, який впливає на шкіру, викликаючи висип, виразки та випадання волосся.

Діагноз виконавцю поставили ще в підлітковому віці. Тепер захворювання співака знаходиться в ремісії, хоча шрами на обличчі не дають забути про пережите. У своїх інтерв'ю Сіл зізнавався, що через хворобу навіть пережив депресію.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації.

Як писав раніше OBOZREVATEL, зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

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