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Смерть Люка Перрі: як добре ви пам'ятаєте серіал "Беверлі-Хіллз". Тест

3.5тЧитати матеріал російською

У понеділок, 4 березня, стало відомо про смерть американського актора Люка Перрі, зірки популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз 90210". За кілька днів до цього Перрі госпіталізували з інсультом в одну з клінік Лос-Анджелеса.

OBOZREVATEL пропонує пройти цікавий тест і дізнатися, як добре ви пам'ятаєте популярний серіал, який став для Люка Перрі трампліном в акторській кар'єрі.

Як стало відомо раніше, Люка Перрі госпіталізували незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти акторів оригінального проекту.

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Як писав раніше OBOZREVATEL, 4 березня у своєму будинку у Великобританії був знайдений мертвим соліст британської групи The Prodigy Кіт Флінт. Згідно з інформацією його друга і колеги по групі, музикант наклав на себе руки.

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Місце
США
Теги
акторсеріал
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