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"Слуга народу 3. Вибір": в мережі ажіотаж через нові серії

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Студія "Квартал 95" презентувала новий сезон популярного серіалу "Слуга народу 3. Вибір" в середу, 27 березня на каналі 1+1. Глядачам показали відразу дві серії. Відзначимо, прем'єра відбулася за чотири дні до виборів президента України, участь в яких візьме і виконавець головної ролі в "Слузі" Володимир Зеленський.

У перших серіях головний герой стрічки Василь Голобородько замість президентського кабінету потрапив до в'язниці, а його місце зайняв політичний опонент Дмитро Суриков, який вже прийняв президентську присягу. Нові епізоди третього сезону "Слуги народу" опубліковані на YouTube-каналі серіалу (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Слуга Народу 3. Вибір": перша серія

"Слуга народу 3", серія 1

"Слуга народу 3", серія 1

YouTube (скріншот з відео)

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Після провалених реформ система взяла верх і Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, опинився у в'язниці. Тим часом його опонент Суриков (роль виконав актор Дмитро Суржиков) приймає присягу на інавгурації. З депутата Карасюка (Олексій Смолка) знімають депутатську недоторканність під виглядом боротьби з корупцією. Слідчі ставлять ультиматум Голобородьку: або він пише листа новообраному президенту з проханням про помилування, або йому збільшують термін ув'язнення до максимуму.

"Слуга народу 3", серія 1

"Слуга народу 3", серія 1

YouTube (скріншот з відео)

В Європейській комісії дізнаються, що Голобородько утримують в нелюдських умовах. Під виглядом створення енергонезалежності Суриков придумує схему відмивання грошей. Громадяни з протестами виходять на Майдан.

"Слуга Народу 3. Вибір": друга серія

"Слуга народу 3", серія 2

"Слуга народу 3", серія 2

YouTube (скріншот з відео)

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Протестами на Майдані вирішують скористатися: депутати, конкуруючі з Голобородьком, вирішують таким чином втертися народу в довіру. НБУ випускає нову банкноту номіналом 3 гривні із зображенням Голобородька. Мовне питання роблять приводом для внутрішньонаціональних конфліктів, а за останні півтора року в Україні шість разів змінюється влада. В результаті держава перетворюється в 28 незалежних країн.

"Слуга народу 3", серія 2

"Слуга народу 3", серія 2

YouTube (скріншот з відео)

ЄС вирішує втрутитися в ситуацію і дає вказівку випустити останнього легітимного президента Голобородька на свободу. Результати останніх виборів визнають нелегітимними, і Василь Петрович знову повертається на посаду.

Користувачі мережі розхвалили нові серії "Слуги народу" в коментарях. Багато з них відзначили, що серіал торкнув до глибини душі, так як події нагадують те, що відбувається в реальній Україні. Інші ж розхвалили студію "Квартал" за якісний і цікавий продукт.

"Слуга народу 3. Вибір": в мережі ажіотаж через нові серії

"Слуга народу 3. Вибір": в мережі ажіотаж через нові серії

"Слуга народу 3. Вибір": в мережі ажіотаж через нові серії

"Слуга народу 3. Вибір": в мережі ажіотаж через нові серії

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Нагадаємо, показ третього сезону серіалу "Слуга народу" був під загрозою: повідомлялося, що показ серіалу можуть відкласти майже на місяць. Однак, прем'єра відбулася в заявлений термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Слуга народу 2
Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
95 Кварталтелеканал 1 + 1"Слуга Народу"
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