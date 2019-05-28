Слідом за Вакарчуком? Олег Винник зібрався до Ради зі своєю партією

У мережі з'явилася інформація, що український секс-символ, поп-співак Олег Винник зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомила журналістка і ведуча Яніна Соколова у студії телеканалу ATR у розмові з журналістом Айдером Муждабаєвим. Відео опубліковане на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Так, за словами Соколової, їй написав незнайомий чоловік і запропонував взяти участь у парламентських виборах у складі нової політичної партії "Моя стабільність", де першим обличчям є Олег Винник. Також у списку і народний артист України Віктор Павлік.

Винник і Вакарчук

"Я не знаю, де вони дістали мій номер, чоловік, який писав мені, сказав, що контактами поділився Віктор Павлік, а з ним, зі свого боку, Фагот (лідер гурту ТНМК). Це вже сьома партія, яка запропонувала мені увійти до їхніх списків", — висловилася Яніна.

Соколова зазначила, що відмовилася від "настільки привабливої пропозиції". При цьому вона не уточнила, чи фейковою була ця інформація, чи правдивою.

Яніна Соколова Скріншот відео (YouTube)

Також Яніна показала Муждабаєву переписку з цим чоловіком на своєму смартфоні, проте в кадр відео це не потрапило.

Зазначимо, у позачергових виборах до Верховної Ради також візьме участь і знаменитий український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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