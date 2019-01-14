''Слава Богу'': Віктор Павлик розповів про стан онкохворого сина

19-річний Павло Павлик, син українського естрадного співака Віктора Павліка, у якого діагностували тяжке онкологічне захворювання, одужує. Хлопець відмовився лікуватися в Ізраїлі і зараз проходить курси хіміотерапії у столиці.
Як розповів журналістам "1+1" його батько, дуже відчувається підтримка українців, по яку він публічно звернувся у соцмережах у жовтні 2018 року.
Фото: instagram.com
"Дякую всім людям, які молилися і підтримували. Ми лікуємося, все йде на покращення, аналізи все кращі і кращі. Проходимо хіміотерапію, слава Богу, дуже відчувається ваша підтримка", — зазначив артист.
Раніше співак зізнавався, що родині на лікування сина потрібна сума близько 6 мільйонів гривень, яку самостійно дістати можливості немає.
"Як кажуть, не май 100 рублів, а май 100 друзів. В даному разі дуже приємно, що у мене є стільки друзів по всій планеті. Дякую вам велике, будьте благословенні", — додав Павлик.
Всім привіт! Звертайтесь до вас, друзі, с помощью. Біда, що не знаєш коли приходити и звідки. Зараз мені потрібна ваша підтримка як Ніколи. Все це дуже жахливо, коли стосується дітей. У мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців. Писати все інше - зайве. ⠀ Збір коштів зупинено! ❗️❗️❗️
Як писав OBOZREVATEL, за деякий час співак зупинив збір коштів на лікування сина. Як повідомив Павлик в Instagram, він мріяв, щоб після лікування у родини залишилися зайві гроші, які вони також зможуть передати нужденним на лікування.
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