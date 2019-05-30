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"Скороминущий чих-пих": зірка Сomedy розповів про секс з Бузовою

1.7тЧитати матеріал російською

Відомий російський гуморист, зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов розповів про секс зі скандальною телезіркою Ольгою Бузовою.

Так, раніше пару підозрювали у відносинах, тоді Ольга і Тимур відпочивали разом на приватному, закритому острові в Таїланді і публікували романтичні, та навіть провокаційні знімки. Через рік Тимур розповів про сексуальні стосунки з Бузовою в YouTube-шоу "Є питання" (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Бартутдінов розповів про сексуальний досвід з чоловіком. Читайте про це за посиланням.

Батрутдінов і Бузова

Батрутдінов і Бузова

Rutube

В програмі також знялася і Ольга Бузова. В ході їхньої бесіди тет-а-тет Батрутдінов зазначив, що для нього секс з Бузовою – відповідальний момент, до якого потрібно бути готовим. Плюс до цього, Тимур не налаштований на "швидкоплинний чих-пих" тому інтиму між ними досі не було.

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"Для мене це дуже відповідальний момент. Якщо я один раз з тобою пересплю, то я повинен другий, третій і четвертий раз спати тільки з тобою. Я не можу з тобою швидкоплинний чих-пих влаштувати. Для мене це відповідально, тому я затягнув наш цукерково-квітковий період", – висловився Батрутдінов.

За словами шоумена, одне їх дружнє побачення все ж могло закінчитися інтимом. Під час зустрічі він був "в повній боєготовності", проте в підсумку узяв себе в руки.

Бузова і Батрутдінов

Бузова і Батрутдінов

cosmo.ru

"Головне було оступитися. Мені ж тобі потім в очі дивитися. Головне моє завдання в спілкуванні з тобою, це щоб ти не зазнала більше душевних переживань. Я знаю, як близько до серця ти все приймаєш. Я з тобою акуратний і дорожу тим, що у нас є. Якщо це буде просто пересип, то це підмочить підставу нашого фундаменту", – пояснив Тимур.

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Ольга Бузова, в свою чергу, подякувала співрозмовнику за турботу.

"У нашому з тобою випадку – це або все, або друзі", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шоумен і актор Тимур Батрутдінов заявляв про свою симпатію до Ольги Бузової. Він пообіцяв одружитися з нею і навіть кинути Comedy Club заради неї.

У свою чергу Бузова спростувала чутки про роман з Батрутдіновим, заявивши, що їх відносини мають "дружній" характер.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Ольга БузоваТимур Батрутдинов
Теги
Новини Росіїшоу-бизнесComedy Club
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