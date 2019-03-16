"Скоро гола вийде!" Лорак в "трусах" на сцені розлютила фанатів

Українська співачка Ані Лорак викликала справжній гнів у мережі виступом у відвертому вбранні на одному зі своїх концертів "Шоу Дива".

Вона опублікувала одне з численних і одноманітних відео, де танцює по сцені в купальнику, на який зверху накинуто шубу (щоб подивитися ролик, проскролльте до кінця сторінки).

"Зустрічаємося сьогодні! Шоу Дива в Новокузнецьку", – підписала Лорак під відео, однак шанувальники, замість традиційних вигуків про те, яка вона неймовірна, почали критикувати співачку за концерти в "трусах".

"Знову в трусах. Труси це спідня білизна. Використовуйте за призначенням", "Ймовірно, скоро гола вийде на сцену", "Ну що за натура оголятися. Невже думає, що вона така гарна, коли в трусах", "Ну відразу без трусів вийти їй залишилося. Це ганьба, а не захоплення", – написали обурені фоловерів.

"Беріть приклад з Гагаріної. В трусах по сцені не скаче. Завжди в стильних дорогих сукнях", "На сцені в трусах! Гидко вже дивитися", "Як співачка дуже подобається, але те, що на концертах в трусах, не надто", – продовжили користувачі.

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак часто стає предметом насмішок і критики через сценічні образи. Шанувальники також висловлюють своє невдоволення її стилем в повсякденному житті.

Нещодавно її звинуватили в плагіаті через вбрання у вигляді єгипетської цариці, адже подібне вже використовувала Ольга Бузова. Також користувачі говорили, що вона набрала зайву вагу, коли співачка вбралася в облягаюче вбрання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!