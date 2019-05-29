ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Скільки ніжності": Потап і Каменських розбурхали мережу яскравими знімками з медового місяця

Читати матеріал російською

Поп-діва Настя Каменських (NK) порадувала шанувальників ніжним знімком із медового місяця в Туреччині з Олексієм Потапенком (Потап), за якого вона вийшла заміж.

Відповідне фото з курорту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій серед фоловерів.

Щаслива парочка позувала на природі з вином, ніжно обіймаючись на камеру. Знімок вийшов яскравим і милим, через що шанувальники навіть їх назвали кращою парою. Сам Потап теж порадував користувачів фотографією з цієї серії.

Новини
"Дуже сексуально!" Каменських вразила мережу спокусливим фото

"В голові і серці тільки радість і щастя, намагаюся працювати, але зовсім не виходить – не хочу, живу, сміюся, люблю", – зізнався Потап.

"Якщо буде номінація найкраща пара року – ви в ній перші", "мімімі", "Які ж ви класні", "Скільки ж ніжності", "Прекрасна пара", "Неймовірні", – прокоментували шанувальники.

"Скільки ніжності": Потап і Каменських розбурхали мережу яскравими знімками з медового місяця
"Скільки ніжності": Потап і Каменських розбурхали мережу яскравими знімками з медового місяця
"Скільки ніжності": Потап і Каменських розбурхали мережу яскравими знімками з медового місяця

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Туреччина
Теги
весілляшоу-бизнесподорожі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Хорошо что я нашел этот прекрасный сайт https://globus-inter.com/ru/land/people?invite=3515589 ,теперь зарабатываю в два раза больше чем на официальной работе.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-