"Скільки ніжності": Потап і Каменських розбурхали мережу яскравими знімками з медового місяця

Поп-діва Настя Каменських (NK) порадувала шанувальників ніжним знімком із медового місяця в Туреччині з Олексієм Потапенком (Потап), за якого вона вийшла заміж.

Відповідне фото з курорту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій серед фоловерів.

Щаслива парочка позувала на природі з вином, ніжно обіймаючись на камеру. Знімок вийшов яскравим і милим, через що шанувальники навіть їх назвали кращою парою. Сам Потап теж порадував користувачів фотографією з цієї серії.

"В голові і серці тільки радість і щастя, намагаюся працювати, але зовсім не виходить – не хочу, живу, сміюся, люблю", – зізнався Потап.

"Якщо буде номінація найкраща пара року – ви в ній перші", "мімімі", "Які ж ви класні", "Скільки ж ніжності", "Прекрасна пара", "Неймовірні", – прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через день парочка відправилася в медовий місяць на літаку, який Потап подарував дружині на весілля.

Детальніше про те, у скільки обійшлася відпустка, читайте тут.

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