"Скільки ніжності": Потап і Каменських розбурхали мережу яскравими знімками з медового місяця

Поп-діва Настя Каменських (NK) порадувала шанувальників ніжним знімком із медового місяця в Туреччині з Олексієм Потапенком (Потап), за якого вона вийшла заміж.
Відповідне фото з курорту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій серед фоловерів.
Щаслива парочка позувала на природі з вином, ніжно обіймаючись на камеру. Знімок вийшов яскравим і милим, через що шанувальники навіть їх назвали кращою парою. Сам Потап теж порадував користувачів фотографією з цієї серії.
"В голові і серці тільки радість і щастя, намагаюся працювати, але зовсім не виходить – не хочу, живу, сміюся, люблю", – зізнався Потап.
"Якщо буде номінація найкраща пара року – ви в ній перші", "мімімі", "Які ж ви класні", "Скільки ж ніжності", "Прекрасна пара", "Неймовірні", – прокоментували шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, схожою на обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей
Через день парочка відправилася в медовий місяць на літаку, який Потап подарував дружині на весілля.
Детальніше про те, у скільки обійшлася відпустка, читайте тут.
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