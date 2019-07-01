Скандальні "Свати" повернулися в Україну: як змінилися актори

У понеділок, 1 липня, на українському телеканалі 1+1 стартує показ раніше забороненого в країні скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

На екранах покажуть шостий сезон картини, який був знятий в 2013 році і налічує 16 епізодів. У 2014 році "Квартал" анонсував зйомки наступного, 7 сезону, проте вони були відкладені через події в Україні, а також подальшого інтерв'ю виконавця головної ролі в серіалі Федора Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

Перший сезон "Сватів" вийшов на екрани в грудні 2008 року. З того моменту пройшло більше 10 років. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінилися актори скандальної стрічки з моменту виходу серіалу.

"Свати" Tv.ua

"Свати" – відомий гумористичний серіал телеканалу 1+1, його головними героями є 2 сім'ї: Будько і Ковальови. Вони кардинально різні: подружжя Будько – сільські провінціали, Ковальови – міські інтелігенти. Доля зводить їх разом, коли їх діти, які одружилися без їхньої згоди, залишають їм на піклування дочку Женю. Кожна сім'я, звичайно ж, бореться за її увагу, бажаючи долучити до свого розуміння світу. А воно у сімей помітно відрізняється.

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Сюжет шостого сезону серіалу "Свати" побудований на подіях через 8 років після знайомства сімей Будько та Ковальових. За цей період в житті сватів багато що змінилося. Внучка Женя виросла і перестала бути готом – тепер її цікавлять хлопці. Але чомусь вони майже не звертають на Женю уваги, через що вона плаче в подушку ночами.

З самого початку сезону Іван Будько (персонаж скандального актора Федора Добронравова) вирішує зайнятися квітковим бізнесом. При цьому в свою авантюру він втягує всіх своїх родичів.

Іван Будько (актор Федір Добронравов)

Юрій Ковальов (актор Анатолій Васильєв)

Ольга Ковальова (актриса Людмила Артем'єва)

Валентина Будько (актриса Тетяна Кравченко) 7days.ru

Внучка Женя Ковальова (актриса Уляна Ендерс, знімалася до 2 сезону) KP. UA

Внучка Женя Ковальова (актриса Софія Стеценко, знімалася з 3 по 4 сезон) KP. UA

Внучка Женя Ковальова (актриса Анна Кошмал, знімалася з 5 сезону) KP. UA

Віка Ковальова (актриса Анна Поліщук) KP. UA

Микита Ковальов (актор Костянтин Чернокрилюк) KP. UA

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК" Студія 1+1" і ТОВ" Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) В "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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