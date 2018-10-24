Скандальна Лорак похвалилася престижною російською нагородою

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка раніше стала жертвою публічної подружньої зради, похвалилася черговою престижною російською нагородою.

Вона опублікувала в Instagram фото із зірковою премією "Прорив року-2018", яку отримала за своє шоу "Діва" у номінації "Кращий концертне шоу".

"Шоу "Діва" визнано найкращим у номінації "Концертне шоу року-2018"! Б'ємо рекорди! Браво кращому режисерові Олегу Бондарчуку! Браво усій команді!" — написала артистка.

Зазначимо, що церемонія нагородження пройшла у Москві. Організатори також вручили співачці путівку на Мальдіви.

Нагадаємо: раніше Лорак висміяли за премію від Russian Music Box. Користувачі мережі заявили, що їй вдалося отримати нагороду, оскільки її просто пожаліли.