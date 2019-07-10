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По-багатому: скандальна Логунова за пультом запалила на яхтовій вечірці

1.3т Читати матеріал російською

Нові моделі яхт преміальних брендів презентували у вівторок 9 липня на набережній одного з елітних заміських ресторанів на шоу “GRAND YACHT SHOW”.

Гостями заходу стали екс-футболіст Олександр Шовковський, плавчиня Яна Клочкова, модельєри Юлія Айсіна і Серж Смолін, актор Дмитро Ступка. За діджейським пультом відривалася скандальна телеведуча Поліна Логунова.

Яна Клочкова

Яна Клочкова

Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Надано "PR Batteries"

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Надано "PR Batteries"

Серж Смолін

Серж Смолін

Надано "PR Batteries"

Поліна Логунова

Поліна Логунова

Надано "PR Batteries"

Поліна Логунова

Поліна Логунова

Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Надано "PR Batteries"

Під час вечірки українські художники малювали картини яхт, а в кінці вечора гостям показали круїзну колекцію нових купальників. Моделей до показу підвезли на яхтах, після чого вони дефілювали по набережній ресторану. При тому, що температура повітря цього вечора становила не більше 17-ти градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Логунова і Луценко поділилися секретами виховання дітей.

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Особи
Поліна Логунова Олександр Шовковський Яна Клочкова
Місце
Україна Київ
Теги
шоу шоу-бизнес
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