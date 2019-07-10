По-багатому: скандальна Логунова за пультом запалила на яхтовій вечірці

Нові моделі яхт преміальних брендів презентували у вівторок 9 липня на набережній одного з елітних заміських ресторанів на шоу “GRAND YACHT SHOW”.

Гостями заходу стали екс-футболіст Олександр Шовковський, плавчиня Яна Клочкова, модельєри Юлія Айсіна і Серж Смолін, актор Дмитро Ступка. За діджейським пультом відривалася скандальна телеведуча Поліна Логунова.

Яна Клочкова Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу Надано "PR Batteries"

Олександр Шовковський Надано "PR Batteries"

Серж Смолін Надано "PR Batteries"

Поліна Логунова Надано "PR Batteries"

Поліна Логунова Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу Надано "PR Batteries"

Гранд-яхт шоу Надано "PR Batteries"

Під час вечірки українські художники малювали картини яхт, а в кінці вечора гостям показали круїзну колекцію нових купальників. Моделей до показу підвезли на яхтах, після чого вони дефілювали по набережній ресторану. При тому, що температура повітря цього вечора становила не більше 17-ти градусів тепла.

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