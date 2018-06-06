"Скандали, сльози, секс": Новий канал знімає реаліті про колишніх

На Новому каналі стартувала зйомка нового реаліті за участю пар, які були тривалий час у відносинах, але не зуміли їх зберегти. Провідним телешоу стане відомий шоумен Олександр Педан.

Телевізійна енциклопедія відносин - так закулісно називають новий проект "Екси". Герої - десять молодих пар, які колись палко любили один одного, жили разом, деякі були в кроці від весілля. Зараз вони - "екси", які продовжують бачитися, спілкуватися і навіть час від часу займатися сексом, повідомила прес-служба Нового каналу.

Проект "Екси" Прес-служба Нового каналу

"Колишні діляться на дві категорії: ті, хто згадують минулі відносини з посмішкою, і ті, хто починає при цьому злитися і скаржитися. Ми вирішили допомогти таким парам все з'ясувати і, якщо є шанс - відновити їхні почуття. Так виник проект" Екси " . У колишніх закоханих є тільки два варіанти: попрощатися назавжди або знайти взаєморозуміння. З'ясовувати це "екси" будуть найрізноманітнішими способами ", - поділилася керівник творчого об'єднання Нового каналу Лора Мальцева.

"Ми випробуємо їх відносини в залежності від проблем, що існують в парі. Хтось вперше в житті подарує коханій квіти, хтось зі сльозами буде просити вибачення. Комусь доведеться копатися в бруді зі свинями, а кому-то прати долоні в кров. І навіть коли, на думку наших героїв, все стане зрозуміло, їх продовжать перевіряти на міцність", - додала Лора.

Олександр Педан Прес-служба Нового каналу

Щотижня якась із пар буде залишати реаліті. І тільки та одна, яка впорається совсемі завданнями і залишиться разом, отримає винагороду. Допомагати "Ексам" розбиратися в їх відносинах буде Олександр Педан. А його співведучою стане психолог Віра Романова.

"Цей проект не схожий на інші, він не про цукерково-букетний період. Він про відносини, з якими не знаєш що робити - закінчити їх або відновити", - зазначив Педан.

Відзначимо, прем'єра запланована на осінь.

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