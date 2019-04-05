Скандали, істерики та несподіваний кінець: як пройшов п'ятий випуск "Холостяк-9"

У п'ятому випуску романтичного шоу "Холостяк-9" відбулося багато подій, серед яких були істерики, конфлікти та несподіваний кінець .

OBOZREVATEL уважно стежив за розвитком подій і по порядку розповість, як все було, а також про самий насичений випуск на побачення.

Групове побачення в студентському форматі

Микита запросив Дашу, Олю, Віку і Софію на незвичайне побачення – в університет. Даша зізналася, що після школи пішла працювати, за тиждень до "Холостяка" подала документи. Її прийняли.

"Зараз мені б хотілося просто з тобою поїхати з цього побачення на індивідуальне. Я відчуваю себе ніяково, бо в мене не було студентських моментів. Я взагалі не шкодую. Мені подобається працювати і не залежати від когось. Поки однолітки сидять на шиях у батьків, я цього не роблю", – зізналася вона наодинці.

Даша розповіла, що до останнього моменту не хотіла вчитися. Але диплом допоможе їй "встати на ноги". Вона розповіла, що на роботі є благодійний проект, де допомагають дівчатам, які потрапили під насильство. Вона викладає їм, як робити стрижки, укладки та фарбування. Однак бере участь в програмі всього місяць, коли як вона триває сім. І все через відсутність диплома.

Після своєї розповіді Даша не поцікавилася про життя Микити, що йому зовсім не сподобалося.

У залі Оля видала Віку, яка вміє читати реп. Розмова зайшла про перший курс, через що і спливла ця тема. Микиті довелося просити дівчину зачитати, але вона всіляко відмовлялася, виправдовуючись, що нічого не пам'ятає. Але пізніше Віка зважилася і прочитала кілька зухвалих рядків.

На особистій бесіді Микита зізнався, що дуже здивований таким відкриттям. Однак Віка розповіла, що вже давно нічого не пише.

"Я перестала писати вірші десь у 20-21. Дуже багато всього навалилося. Мені перестала бути цікавою моя професія, на яку вчуся. Перша освіта – інженерна. Я подумала, що це не моє. Діла не клеїлися з хлопцем. Я психанула і поїхала в Китай на півроку", – розповіла вона.

Микиті сподобалося, що дізнається Віку постійно з нового боку. За кадром дівчина зізналася, що між ними не пробігають "чертята, не схоже, що люди хочуть один одного".

Оля розповіла, що була відмінницею, але з фізкультурою не складалося. Вона почала займатися боксом, щоб стати сильніше. Як з'ясувалося, це спільна риса з Микитою.

Софія була дуже мовчазна і не підтримувала розмову. Для Микити було це дивно, тому він покликав її на розмову.

"У мене двоякі емоції. Атмосфера незвична. Ми не вдвох, тут порожньо. Я себе відчуваю, як на знайомстві з батьками. Це було єдине місце, куди я пройшла на бюджет. Пізніше я поступила на другу освіту. Вчуся на двох спеціальностях. Мені соромно говорити, що це заважає мені знайти роботу. Я вважаю, що працювати повинні обидва. Я не хочу бути утриманкою. Я не хочу тут перебувати. Мені соромно про це розповідати", – зізналася вона.

Микиту дуже зворушила її відвертість. У коридорі вони довго обнімалися і цілувалися, але довелося повернутися до решти.

Добринін показав дівчатам на великому екрані фільм-спогад про себе: дитячі та студентські фотографії. Після цього він вирішив подивитися і на знімки дівчат. Але не всі поставилися до цього з захопленням.

Істерика Олі і гнів Микити

Дівчина влаштувала справжню виставу на груповому побаченні, після чого зібралася піти. Вона попросила пропустити її чергу, тому що в студентські роки не вважала себе гарною. Вона була відмінницею. Дівчата не впізнали Олю на фото.

На індивідуальній бесіді учасниця зізналася, що їй соромно за минуле життя і зовнішність. Микита привів її в спортзал, де лежали рукавички для боксу. Але вона захотіла поговорити. Дівчині не сподобалося, що ніжні обійми не дійшли до поцілунків, тому вона вирішила висловити Добриніну своє невдоволення.

"Мені дещо дуже не сподобалося на церемонії вручення троянд. Я оборонялася перед дівчатками, поки у мене був телефон. Ти ж при всіх його у мене забрав. У тебе була можливість сказати, що ти прийняв таке рішення. Я не хочу себе відчувати настільки невпевнено ", – сказала вона.

На питання Микити, що їй конкретно не подобається, вона заявила, що хоче від нього м'якішого ставлення по відношенню до неї.

"Ти подивишся потім і здивуєшся, коли побачиш ефір. Було складно вистояти, нічого не розповісти, не відреагувати на звинувачення. Я очікувала, що ти зайдеш і скажеш: "мені так шкода, що так склалося". Ти дуже впертий", – сказала Оля.

Микиту розлютили претензії Олі. Він прямо сказав, що йому нема за що перед нею вибачатися. Більш того, головному герою не подобається, коли їм намагаються маніпулювати і вказують, що потрібно робити. Його дратувала інтрига, яку будувала дівчина, адже вона перестала відповідати на питання. В результаті вийшла із залу.

"Маячня якась. Я це розцінюю, як маніпуляцію мною. Тему потрібно закрити", – сказав Микита і пішов за нею, щоб все ж отримати пояснення. Дівчина сама провокувала його бути з нею жорстким, до того ж, Добринін не хоче перетворювати відносини на постійні розбірки.

Олі не сподобалося, що Микита дав троянду Софії і не виділив її. На це вона скинула його піджак і спробувала вийти з залу.

"Куди ти пішла? Оля, повернися сюди! Навіщо ти це граєш? Ти відповіси? У тебе буде час подумати, до зустрічі. Це нагадує фарс", – розлютився Микита і покинув побачення.

На це Оля вийшла з кімнати: "Все, я не хочу ніякого часу на "подумати". Я хочу свої речі і додому", – сказала вона. Але в підсумку по поверненню додому почала розповідати, що їй сподобалася реакція Микити на істерику.

Побачення з Мариною, Наташею і Юлею на паркеті

Микита запросив дівчат танцювати сальсу, тому що в зверненні вони розповіли про свою мрію. Наташа перша зголосилася, але у неї нічого не виходило. Дівчата навіть прозвали її колодою. Юлія тримала себе стримано, а Марині все далося моментально.

Після довгих старань Наташа розтерла собі ноги до крові. Вона продовжувала крізь біль танцювати і намагатися сподобатися Микиті.

На індивідуальній розмові Юля зізналася, що в попередні рази не розкривалася перед Добриніним через минулі відносини. Вона п'ять років прожила з чоловіком. Він був боксером, покинув спорт і не хотів нічого робити, тільки "тягнути на дно".

"Боюся показати почуття. Ти відкриваєшся людині, тому не отримуєш те, на що сподівався. Потрібно спілкуватися", – прийшла вона до висновку.

Наташа в черговий раз хотіла проявити турботу і показати, як вона може догодити Микиті. Це йому не сподобалося, тому що у дівчини є тенденція робити щось заради чоловіка наперекір собі.

Марина здивувала Добриніна змінами. Вона стала розкутою, показала себе з іншого боку. Їм було легко спілкуватися разом. Розу Микита подарував Наташі.

Побачення з Елізабет і Діною вперше за сезон завершилося тим, що одна покинула проект

Микита запросив учасниць приготувати телячі мізки під соусом із раків. Дівчата були здивовані, а Діна практично відразу попередила, що не любить готувати. Вид живих раків перелякав її до тремтіння в руках. В результаті вечеря вийшов смачною і дівчата навіть зізналися, що на смак мізки, як дуже ніжний мус.

Діна так і не змогла розкритися на індивідуальному спілкуванні перед Микитою, через що у нього з'явилося враження, що дружба більш імовірна, ніж любов. Все побачення дівчина дуже переймалася, адже ця зустріч була на виліт. Вона зізналася, що так і не розкрилася перед Микитою, вони не впізнали один одного. При цьому учасниця не хотіла бути нав'язливою. Добринін заявив, що це виправдання.

Після цього він викликав на розмову Елізабет за чашкою кави. Він зауважив, що дівчина змінилася в характері: стала сміливою і навіть зухвалою. Вона зізналася, що соромилася на індивідуальному побаченні і зрозуміла, що робила це даремно. "Потрібно жити і насолоджуватися кожним моментом, тому що може стати останнім", – зізналася вона.

Микиту здивувало, що він ніколи не бачив її в поганому настрої. Як виявилося, вона вміє виходити з себе. Одного разу вона била посуд і їй це сподобалося. В результаті Добринін подарував троянду саме їй, а Діна покинула проект.

Побачення з Лілею

Вона отримала найкрасивіше за сезон запрошення на побачення. Микита надіслав коробку-матрьошку, в якій описав найважливіші моменти, про які вони раніше говорили.

Він вирішив провести екстремальне побачення щоб переступити спільний страх. Микита боїться висоти, тому що в дитинстві впав з дерева. Тому він вирішив повести Лілію підкорювати скелю. Вона дуже перелякалася. Однак Добринін намагався всіляко її підбадьорювати, після чого вони благополучно вибралися на вершину.

"Мені здається, я впаду. Він переживав більше за мене, ніж за себе, хоча у нього не було за що вхопитися. Мені не віриться просто. Це жесть! Боже, зараз серце вистрибне. Хотіла б ще спробувати, мені сподобалося. З тобою не страшно", – зізналася вона.

Однак Микита на цьому не зупинився і запропонував їй самостійно спуститися без страховки. "У мене почалася паніка", – розповіла Ліля. Він стояв унизу, тому дівчина майже відкинула страхи і спустилася на землю. Головний герой вперше побачив, що учасниця дуже спокійна, але з нею можна робити божевільні вчинки. На пікніку біля озера вони розговорилися про батьків. Микита втратив батька, коли був зовсім маленьким. Як виявилося, у них із Лілією багато спільного.

Мама виховувала їх з сестрою і була досить жорсткою. Якщо дівчинки падали на прогулянці, вони не плакали, щоб та не побачила цього. Микиті сподобалося, що їх стільки об'єднує, вони розуміють один одного і можуть спокійно сидіти разом і навіть не говорити. Він вручив їй троянду.

новина доповнюється

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.