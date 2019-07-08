Скандал з Пугачовою в Росії вийшов на новий рівень: примадонна вперше відреагувала

Скандал, який розгорнувся через виїзд машини російської примадонни Алли Пугачової на перон вокзалу, вийшов на новий рівень. Через те, що РЖД погрожували звільнити співробітників, які в той момент були при виконанні, артистці довелося особисто заступитися за працівників вокзалу.

Раніше повідомлялося про наміри звільнити начальника Ризького вокзалу, пізніше з'ясувалося, що в підсумку роботу втратила чергова по перону. Російський музикант і продюсер Андрій Разін розповів на особистій сторінці в Instagram, що Пугачова особисто телефонувала з директором Залізничних вокзалів РЖД.

Алла Пугачова АіФ

"За моїми відомостями, уникнути звільнення співробітники Ризького вокзалу змогли тільки, завдяки дзвінку Алли Борисівни в.о. директора Залізничних вокзалів РЖД Кравцову Костянтину Костянтиновичу. Особисто я вважаю, що Пугачова вчинила по-людськи, правильно", – вказав Разін.

Користувачі підтримали позицію Разіна, зазначивши, що примадонна таким чином продемонструвала свою доброту і простоту. Також вони додали, що інші зірки Росії, наприклад Філіп Кіркоров, найімовірніше, не зробили б подібного.

"Звичайно вона правильно вчинила, що подзвонила. Який-небудь Кіркоров навіть б напевно і не "почухався", – написали шанувальники примадонни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (що заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Пізніше конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

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