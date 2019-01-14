Скандал з Лободою в аеропорту Москви: співачка пояснила істерику

Українська поп-діва Світлана Лобода, яка раніше влаштувала нецензурний скандал в аеропорту "Шереметьєво" (Москва) через те, що їй довелося пішки йти від літака до віп-залу, прокоментувала інцидент.

Спалах гніву артистка в інтерв'ю порталу Super пояснила тим, що вона нетерпима до непрофесіоналізму (відео скандалу дивіться нижче).

Фото: facebook.com

"У мене нульова толерантність до непрофесіоналізму. Якщо людина приходить до мене на концерт і купує квиток, я повинна відпрацювати на 200%, щоб виправдати надану мені довіру", - наголосила вона.

Причину поспіху зірка пояснила тим, що нібито поспішала на репетицію важливої прем'єри в центрі Москви. Проте, наскільки можна судити з відео, на скандал з нецензурним повчанням персоналу у знаменитості час усе ж знайшовся.

"Якщо я оплачую дорогі послуги віп-терміналу тільки щоб встигнути на перший генеральний прогін шоу, я очікую від співробітників аеропорту якісного виконання своїх посадових обов'язків", - продовжила вона.

Як додала співачка, на даному етапі вона чекає пояснень від представників аеропорту.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Лобода розлютила фанатів вульгарним фото. Знімок був зроблений під час зимового відпочинку зірки на Мальдівах.

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