Скандал з дочкою Алсу: стало відомо про долю "Голос. Діти" в Росії

Російське шоу "Голос. Діти" після скандалу з перемогою дочки Алсу Мікелли Абрамової з накруткою голосів все одно продовжить своє існування.
Таку заяву зробив генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст у коментарі "РІА Новини", відповівши на запитання, що чекає на проект.
"Звичайно, буде новий сезон", - сказав він. Зокрема, наступний випуск проекту відбудеться навесні 2020 року.
Алсу з дочкою мікелли
Фото: instagram / alsou_a
Талановиті діти для участі в шоу пройдуть кастинг, отримають шанс виступити на великій сцені. Хто саме сяде в крісло журі, поки невідомо. Українська співачка Світлана Лобода вже не братиме участі в проекті після скандалу з Абрамовою. Про долю Пелагеї та Валерія Меладзе в шоу також поки невідомо.
Лобода, Меладзе і Пелагея
Вокруг ТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактомможливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогудівчинки.
Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіхфіналістів, яким видали велику премію.
Абрамова віддала мільйон рублів, який виграла на проекті, на благодійність.
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