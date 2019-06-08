Скандал з дочкою Алсу: стало відомо про долю "Голос. Діти" в Росії

Російське шоу "Голос. Діти" після скандалу з перемогою дочки Алсу Мікелли Абрамової з накруткою голосів все одно продовжить своє існування.

Таку заяву зробив генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст у коментарі "РІА Новини", відповівши на запитання, що чекає на проект.

"Звичайно, буде новий сезон", - сказав він. Зокрема, наступний випуск проекту відбудеться навесні 2020 року.

Алсу з дочкою мікелли Фото: instagram / alsou_a

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Талановиті діти для участі в шоу пройдуть кастинг, отримають шанс виступити на великій сцені. Хто саме сяде в крісло журі, поки невідомо. Українська співачка Світлана Лобода вже не братиме участі в проекті після скандалу з Абрамовою. Про долю Пелагеї та Валерія Меладзе в шоу також поки невідомо.

Лобода, Меладзе і Пелагея Вокруг ТВ

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