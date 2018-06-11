Скандал не вщухає: Наталі Неведрова розповіла про наслідки звільнення з "Орла і Решки"

Незважаючи на те, що телеведуча Наталі Неведрова покинула тревел-шоу "Орел і решка" ще в лютому цього року, скандал з приводу її звільнення не вщухає досі. Справа в тому, що дівчина не стала замовчувати про причини, які змусили її розлучитися з роботою.

"На етапі підготовки програми з продюсерами шоу ми обговорювали мій майбутній образ, - розповідає Наталі " СтарХіту " . - Я розповідала про себе і про те, що мені близьке, про своє бажання робити добро і допомагати іншим людям. Та, може в цьому є своя наївність, така для когось "історія з єдинорогами", але за цим стоїть моє глибоке бачення світу. Я, звичайно ж, сподівалася, що мій образ на екрані буде збігатися з реальністю, але після ефірів мені дзвонили мої друзі і близькі і говорили, що просто не впізнають мене, що я виглядаю дурепою, що я це не я справжня. "Наташа, твій професійний імідж зіпсований!" - говорили вони мені. "У тебе в" Орлі і Решка" якийсь дешевий образ!", "З тебе зробили людину, яка нічого не може сказати, у якої в голові одні "єдинороги", - розповіла Наталі.

Але зіпсований образ - не найстрашніше, з чим довелося зіткнутися Наталі. За словами знаменитості, після її звільнення з шоу їй стали надходити погрози від прес-служби програми "Орел і Решка".

"Все це почалося після одного з моїх коментарів журналістам про моє життя і діяльность після звільнення з шоу на прем'єрному показі фільму в Москві. Я розповіла про свої численні проекти - про участь в спектаклях і повернення в трупу Gogol School, про серію майстер-класів для майбутніх журналістів і людей, які цікавляться професією. Наступне питання журналіста, як пізніше виявилося, застало мене зненацька: "Наталі, що Ви можете сказати з приводу роботи в шоу вашої спадкоємиці Клави Коки?" Спілкування було неформальним, не для публікації і я, сама тоді здивувалася її поїздці на Мальдіви разом з Колею Серьгою і в інші місця зйомок, адже кар'єра співачки зараз на злеті, а поєднувати "Орел і Решка" і щось ще - практично неможливо. І відразу ж після публікації в ЗМІ моєї відповіді почалось пекло! " - поділилася Наталі.

За словами Неведрова, цілу добу телефон розривався від дзвінків і повідомлень. Також знаменитості почали приходити повідомлення з вимогами "Терміново видалити матеріал!". "Мені особисто погрожували судом і звинуватили в тому, що я розкрила комерційну таємницю і "облила брудом "співачку". На цьому конфлікт не закінчився. "Після інциденту мені стали надходити анонімні дзвінки від різних людей, які говорили, що вони представляють Клаву Коку, - розповідає Наталі. - Чоловік, який представився по телефону співробітником продюсерського центру, повідомив, що, якщо я ще хоч раз ображу Клаву або навіть просто згадаю її ім'я, зі мною будуть розбиратися по-іншому. Погрожували "зливом" компромату і інтимних фото в інтернет ", - заявила Неведрова.

Неведрова рада, що знайшла в собі сили покинути шоу "Орел іРрешка". Вона зайнята своїми проектами і весь вільний час присвячує вихованню дочки і чоловіку. "Через зйомки у мене почалися проблеми в сім'ї, - зізналася Наталі. - Я півроку жила без сексу. Дівчатам ще не так важко, але він же чоловік, і я його, звичайно, розумію. Мій чоловік відомий музикант, продюсер, і він сам працює в щільному графіку. Ми щасливі і задоволені. Виховуємо трирічну доньку і замислюємося про поповнення".

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