Скандал із дочкою Алсу на "Голос. Діти" отримав несподівану розв'язку

На російському "Першому каналі" 24 травня оголосили переможців шостого сезону "Голос. Діти", навколо якого нещодавно розгорівся скандал через дочку Алсу Мікеллу Абрамову.

В офіційному Instagram-каналі проекту також підтвердили, що всі фіналісти отримали гідну нагороду.

"Голос. Діти" - скандал з дочкою Алсу повторний фінал

"Генеральний директор телеканалу Костянтин Ернст оголосив переможців шостого сезону шоу "Голос Діти" в прямому ефірі! Ними стали Маріам Абделькадер, Валерій Кузаков, Рената Таїрова, Ніно Чеснер, Роберт Багратян, Михайло Григорян, Ержан Максим, Анастасія Сісаурі і Мікелла Абрамова. Вітаємо дітей із заслуженою перемогою", – йдеться в офіційній заяві.

Ержан Максим "Голос. Діти" інстаграм

Кожен фіналіст шоу отримав нагороду від керівництва, а також грошовий приз у розмірі одного мільйона рублів (близько 408,5 тисяч гривень).

"Обдуреними виявилися все: ми, "Перший канал", батьки учасників, і самі наші учасники. І будь ласка, давайте любити наших дітей такими, якими вони є. Ніякі призи не зроблять наших дітей кращими", – сказав Ернст.

Незважаючи на скандал навколо дочки Алсу, він додав, що дівчинка теж є частиною "великої родини". Вона не брала участі в повторному фіналі. Її мати до цього заявляла, що рішення з цього приводу Абрамова приймала самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".

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