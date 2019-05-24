Скандал із дочкою Алсу на "Голос. Діти" отримав несподівану розв'язку

На російському "Першому каналі" 24 травня оголосили переможців шостого сезону "Голос. Діти", навколо якого нещодавно розгорівся скандал через дочку Алсу Мікеллу Абрамову.
В офіційному Instagram-каналі проекту також підтвердили, що всі фіналісти отримали гідну нагороду.
"Голос. Діти" - скандал з дочкою Алсу
повторний фінал
"Генеральний директор телеканалу Костянтин Ернст оголосив переможців шостого сезону шоу "Голос Діти" в прямому ефірі! Ними стали Маріам Абделькадер, Валерій Кузаков, Рената Таїрова, Ніно Чеснер, Роберт Багратян, Михайло Григорян, Ержан Максим, Анастасія Сісаурі і Мікелла Абрамова. Вітаємо дітей із заслуженою перемогою", – йдеться в офіційній заяві.
Ержан Максим
"Голос. Діти" інстаграм
Кожен фіналіст шоу отримав нагороду від керівництва, а також грошовий приз у розмірі одного мільйона рублів (близько 408,5 тисяч гривень).
"Обдуреними виявилися все: ми, "Перший канал", батьки учасників, і самі наші учасники. І будь ласка, давайте любити наших дітей такими, якими вони є. Ніякі призи не зроблять наших дітей кращими", – сказав Ернст.
Незважаючи на скандал навколо дочки Алсу, він додав, що дівчинка теж є частиною "великої родини". Вона не брала участі в повторному фіналі. Її мати до цього заявляла, що рішення з цього приводу Абрамова приймала самостійно.
Костянтин Ернст оголосив переможців шостого сезону шоу # ГолосДеті в прямому ефірі! Ними стали Маріам Абделькадер, Валерій Кузаков, Рената Таїрова, Ніно Чеснер, Роберт Багратян, Михайло Григорян, Ержан Максим, Анастасія Сісаурі і мікелли Абрамова 😍 Вітаємо хлопців із заслуженою перемогою 👏🏻👏🏻👏🏻⠀ ⠀ # голосдеті # Перший канал # voice1tv
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактомможливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогудівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батькам фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
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